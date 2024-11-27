Filipinler Polisi, Devlet Başkan Yardımcısı Sara Duterte Hakkında Suç Duyurusunda Bulundu

Filipinler Polisi, Duterte'ye Suç Duyurusunda Bulundu

Filipinler'de polis, Devlet Başkan Yardımcısı Sara Duterte ve güvenlik personeli hakkında, Kongre'de yaşanan bir tartışmada yetkililere saldırdığı ve emirlere itaatsizlik ettiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

Bu gelişme, Duterte'nin kendisinin belirsiz bir komplo sonucunda öldürülmesi durumunda Başkan Ferdinand Marcos Jr., eşi Liza Araneta-Marcos ve kuzeni Meclis Başkanı Martin Romualdez'e suikast düzenlemek için suikastçı tuttuğuna dair yapmış olduğu açıklamasıyla ilgili tartışmaların ortasında gerçekleşti.

Quezon Bölge Emniyeti, Kongre'deki olayla ilgili olarak, Duterte'nin yardımcılarından birinin gecikmeli olarak gözaltına alınmasına sebep olan tartışmaya dair resmi bir açıklama yaptı. Açıklamada, Duterte ve ekibinin tartışma sırasında yetkililere saldırdığı ve emirlere itaatsizlik ettiği belirtiliyor.

Devlet Başkanlığı danışmanı Larry Gadon, Duterte'nin Ferdinand Marcos Jr. hakkındaki ifadelerini 'yasa dışı' olarak değerlendirerek, avukatlıktan men edilmesi için mahkemeye başvurdu.

Duterte'nin Suikast Açıklaması Tepki Çekti

46 yaşındaki Devlet Başkan Yardımcısı Sara Duterte, 23 Kasım'da, 'kendisi öldürülürse, Marcos Jr. ve ailesinin öldürülmesi için suikastçı tuttuğunu' ifade etmişti. Bu sözler, ofisine ayrılan bütçenin kötü kullanımı ile ilgili sorulara yanıt vermediği için gözaltına alınan Özel Kalem Müdürü Zuleika Lopez'e destek vermek için Temsilciler Meclisinde bulunduğu sırada gündeme gelmişti.

Yapmış olduğu tehditkar açıklamalar sonrasında tepkilerle karşılaşan Duterte, sözlerinin gerçek bir tehdit oluşturmadığını ve can güvenliği endişeleri taşıdığını belirtti. Bunun üzerine, Başkanlık Sarayı tarafından yapılan açıklamada, 'kamuoyu önünde bu kadar küstahça yapılan bu tehditin bir ulusal güvenlik sorunu olduğu' vurgulanarak, Devlet Başkanı Marcos Jr. ve ailesinin güvenliğinin artırıldığı ifade edildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.