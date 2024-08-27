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Filipinler Savunma Bakanı Teodoro'dan Çin'e Sert Eleştiri

Teodoro, Çin'in Güneydoğu Asya'daki saldırgan politikalarını kınayarak uluslararası toplumu harekete geçmeye çağırdı.

Yayın Tarihi: 27.08.2024 10:40
Güncelleme Tarihi: 27.08.2024 10:40
Filipinler Savunma Bakanı Teodoro'dan Çin'e Sert Eleştiri

Teodoro'dan Çarpıcı Açıklamalar

Filipinler Savunma Bakanı Gilberto Teodoro Jr, ülkesinin savunma konferansında yaptığı konuşmada, Çin'i Güneydoğu Asya'da "uluslararası barışın en büyük bozucusu" olarak nitelendirdi. Teodoro, ABD Hint-Pasifik Komutanlığı tarafından Manila'da düzenlenen uluslararası askeri konferansta, Pekin yönetiminin Güney Çin Denizi'ndeki saldırgan eylemlerinin uluslararası toplumca daha ciddi bir şekilde kınanması gerektiğinin altını çizdi.

Çin’in Saldırgan Eylemleri

Teodoro, Filipinler gemilerinin Sabina Sığlığı'ndaki bir sahil güvenlik gemisine gıda ve malzeme ulaştırma çabalarının, Çin tarafından engellenmesinin ardından, bunun sadece bireysel bir olay olmadığını vurguladı.

“Çin, Güneydoğu Asya'da uluslararası barışın en büyük bozucusu.” diyerek, saldırgan eylemlere karşı uluslararası düzeyde atılacak adımların yetersiz olduğunu dile getirdi. Teodoro, “Panzehir, Çin'e karşı daha güçlü bir kolektif çok taraflı eylemdir.” şeklinde ifadelerle, uluslararası diplomatik ve askeri otoriteleri harekete geçmeye çağırdı.

BM Güvenlik Konseyi Çağrısı

Teodoro, Çin’in saldırgan eylemlerini kınayan bir BM Güvenlik Konseyi kararının çok önemli olacağının altını çizerken, “Dünya o kadar da mükemmel değil.” diyerek, bu sürecin zorluğuna dikkat çekti. Ayrıca, ASEAN ülkelerinin de Güney Çin Denizi’ndeki durumu göz ardı etmemesi gerektiğini belirtti.

Güney Çin Denizi Anlaşmazlıkları

Güney Çin Denizi, II. Dünya Savaşı sonrası kıyıdaş ülkelerin egemenlik taleplerinin yoğunlaştığı bir bölge olarak biliniyor. Çin, 1947'de yayımladığı haritayla, bu bölgede egemenlik iddiasında bulunmuş olup, Filipinler, Vietnam, Brunei ve Malezya de bu sularda hak iddia etmektedirler. 2016 yılında Lahey'deki Daimi Tahkim Mahkemesi, Filipinler'in başvurusu üzerine, Çin'in tek taraflı egemenlik taleplerinin yasal olmadığını belirlemişti.

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