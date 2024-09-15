Filipinler, Tartışmalı Sabina Sığı'ndan Gemisini Çekti

Filipinler Sabina Sığı'ndaki Gemisini Çekiyor

Filipinler, Güney Çin Denizi'nde tartışmalı bir bölge olan Sabina Sığı'nda demirli tuttuğu sahil güvenlik gemisi BRP Teresa Magbanua'yı geri çektiğini açıkladı.

Gözlem Görevi Tamamlandı

Filipinler Ulusal Deniz Konseyi Başkanı Lucas Bersamin, yaptığı açıklamada, geminin 5 aydır gözcü görevini sürdürdüğünü ve şimdi Palawan Adası'ndaki limana dönüş yoluna çıktığını belirtti.

Bersamin, "Bu süreçte gemi, Çin’in müdahaleci filosunun ablukasına karşı kötü hava şartlarında ve azalan günlük erzakla görevini sürdürdü. Mürettebatın sağlık ihtiyaçları ve geminin bakımı için limana dönmek gerekliydi." diye konuştu.

Çin'in Yanıtı

Çin Sahil Güvenliği Sözcüsü Liu Dıcün, Filipinler'in gemisini çektiğini doğrularken, bu geminin yasa dışı demirleme yaptığı iddiasında bulundu. Liu, Filipinler'in gemiye ikmal yapma girişimlerini engellediklerini ve bu durumun, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği'nin 2022'de imzaladığı deklarasyona aykırı olduğunu ileri sürdü.

Sabina Sığı'ndaki Gerilim

Sabina Sığı, Filipinler'in "Escoda", Çin'in ise "Şienbin" adını verdiği alandır. Burada son aylarda gemiler arasında çarpışmalara kadar uzanan sürtüşmeler yaşanmış ve bu durum iki ülke arasındaki gerilimi arttırmıştır.

Güney Çin Denizi Anlaşmazlığı

Güney Çin Denizi, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana bölge ülkeleri arasında egemenlik ihtilaflarının merkezinde yer alıyor. Çin, bu denizin yüzde 80'inde egemenlik iddia ederken, Filipinler, Vietnam, Brunei ve Malezya da bu bölgedeki haklarını savunmakta.

Hollanda'nın Lahey kentindeki Daimi Tahkim Mahkemesi, 2016 yılında Çin'in bu iddialarının yasal olmadığını kabul eden bir karar vermiştir.