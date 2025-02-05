Filipinler Temsilciler Meclisi, Sara Duterte'nin Görevden Alınmasını Onayladı

Filipinler Temsilciler Meclisi, anayasayı ihlal etme, yolsuzluk ve kamu güvenine ihanetle suçlanan Devlet Başkanı Yardımcısı Sara Duterte'nin görevden alınmasını onayladı.

Başkan Yardımcısı Duterte'nin azli için Temsilciler Meclisi'ne sunulan dilekçeye yeterli sayıda üye imza atarak, azil sürecini başlattı. Dilekçenin onaylanmasının ardından Senato'da, Duterte'nin azline ilişkin duruşma yapılması planlanıyor.

Philstar gazetesinin haberine göre, 11 Temsilciler Meclisi üyesi, duruşmada “savcı” olarak görev yapacak ve Temsilciler Meclisi'nin onayladığı azil kararının savunmasını gerçekleştirecekler.

Söz konusu azil için, 24 senatörden 16'sının onayını almak gerekiyor. Başkan Yardımcısı Duterte, Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr.'ı öldürtmekle tehdit etme ve bütçeden sağlanan fonların kötüye kullanılması gibi ciddi suçlamalarla da karşı karşıya kalmış durumda.

Duterte, 23 Kasım 2024 tarihinde yaptığı açıklamada, kendisinin öldürülmesi halinde Marcos, eşi Liza Araneta-Marcos ve Meclis Başkanı Martin Romualdez'i öldürmesi için suikastçı tuttuğunu iddia etmişti. Bu ifadeleri kamuoyunda büyük tepkiye yol açtı.

Duterte, daha sonra sözlerinin gerçek bir tehdit oluşturmadığını, yalnızca can güvenliğine ilişkin endişeler taşıdığını belirtmişti. Uzman müfettişler, 26 Kasım 2024'te Marcos'u tehdit eden Duterte'ye resmi bir celp göndererek, “ciddi tehditlere ilişkin soruşturmayı aydınlatması” talebinde bulunmuştu.

Devlet Başkanı Yardımcısı'nın, 2 Aralık 2024 tarihinde Temsilciler Meclisi’ne azli için bir dilekçe sunulduğu da kaydedildi. Ayrıca, Meclis, Duterte'nin başkan yardımcılığı ve 19 Haziran 2024'te bıraktığı eğitim bakanlığı dönemindeki gizli fonların kötüye kullanımı iddialarını da incelemeye devam ediyor.