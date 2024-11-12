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Filipinler, Trump Yönetiminden Askeri Koruma Üzerine Ek Talep Gelmeyeceğini Umuyor

Filipinler, Trump yönetiminin askeri koruma için ek ödeme talep etmeyeceğini umuyor. Savunma Bakanı Teodoro, olumlu bir açıklama beklemediğini belirtti.

Yayın Tarihi: 12.11.2024 15:50
Güncelleme Tarihi: 12.11.2024 15:50
Filipinler, Trump Yönetiminden Askeri Koruma Üzerine Ek Talep Gelmeyeceğini Umuyor

Filipinler hükümeti, ABD'nin yeni başkanı Donald Trump'ın ülkesinden daha fazla "askeri koruma ödemesi" talep etmeyeceği umudunu taşıyor. Filipinler Savunma Bakanı Gilberto Teodoro, Avustralya'nın başkenti Canberra'da gerçekleştirdiği ziyarette, Avustralya Savunma Bakanı Richard Marles ile ortak bir basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda, Trump yönetiminin ABD askeri koruması kapsamında Filipinler'den daha fazla ödeme istemesi ihtimaline ilişkin yöneltilen bir soruya Teodoro, "Bir açıklama beklemiyorum, umarım olmaz." şeklinde yanıt verdi.

Bakan Teodoro, iki ülkenin ortaklığına dair düşüncelerini de aktardı: "Hem ABD hem de Filipinler olarak, ortaklığımızın devam etmesi konusunda bir çıkarımız var. Çünkü tamamen olmasa da temelde, paylaşılan tehditler var ve bu şüphesiz Çin'in aşırılığı, saldırgan ve yasa dışı faaliyetleri."

Hint-Pasifik'teki Güvenlik Ortaklığı

Görüşmede, Marles ve Teodoro, artan bölgesel gerginlikler karşısında Hint-Pasifik güvenlik ortaklığını genişletme konusunda anlaşıldığını belirttiler. Marles, "İki ülke olarak, son iki yıldır stratejik konularda giderek daha yakın şekilde birlikte çalışıyoruz," dedi.

Marles, ABD başkanlık seçimlerinin sonuçlarından bağımsız olarak Washington ile ittifakın "iyi durumda" kalacağından emin olduğunu vurguladı. "Trump'ın seçilmesinde ve yönetiminin oluşumunda gördüğümüz şey, küresel kurallara dayalı düzenin sürdürülmesi açısından gerçekten önemli olan ve Avustralya'nın ulusal çıkarına olan Amerika'nın dünyadaki liderlik rolünü sürdürecek bir yönetimdir." diye konuştu.

Donald Trump, 20 Ocak 2025'te yemin ederek Beyaz Saray'daki görevine resmen başlayacak.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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