Filipinler, UCM'nin Eski Başkan Duterte'nin Gözaltına Alınması İçin İşbirliği Yapacak

Filipinler, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM), 2016 yılında başlatılan ve 6 bini aşkın kişinin ölümüne sebep olduğu belirtilen "uyuşturucuyla savaş" operasyonlarıyla ilgili soruşturma kapsamında, eski Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'nin gözaltına alınmasını talep etmesi durumunda işbirliği yapacağını açıkladı.

Merkezi Lahey'de bulunan UCM, Duterte'nin Davao kentindeki belediye başkanlığı ve daha sonra 2016-2020 yıllarında yürüttüğü devlet başkanlığı süresince yaşanan ölümlerin, insanlığa karşı suç teşkil edip etmediğini soruşturuyor.

Duterte, Filipinler Kongresi'ndeki ifadelerinde, "UCM beni zerre kadar korkutmuyor. İstedikleri zaman buraya gelebilirler. UCM'den acele etmesini ve buraya gelip yarın soruşturmaya başlamasını istiyorum." şeklinde meydan okudu. Ayrıca, uzun yıllardır devam eden iddialara atıfta bulunarak, "Eğer suçlu bulunursam, hapse girebilir ve orada sonsuza kadar çürüyebilirim." ifadelerini kullandı.

Filipinler Devlet Başkanlığı Ofisi İcra Sekreteri Lucas Bersamin, yaptığı yazılı açıklamada, Duterte'nin UCM'nin yargı yetkisine teslim edilmesi kararına itiraz edilmeyeceğini belirtti. Bersamin, "Ancak UCM süreci Interpol'e havale ederse ve Interpol, Filipin makamlarına kırmızı bülten gönderirse, hükümet bu talebi yerine getirilmesi gereken bir görev olarak değerlendirmek zorunda hissedecektir. Bu durumda, kolluk kuvvetleri, protokoller uyarınca Interpol ile tam işbirliği yapmakla yükümlü olacaktır." diye ekledi.

UCM, Eylül 2021'de Duterte'nin göreve geldiği dönemde başlatılan "uyuşturucuyla savaş" operasyonlarında insanlığa karşı suç işlendiği iddiaları üzerine soruşturma açmaya karar vermişti. Ancak aynı yılın sonlarında, Filipinler’in konuyla ilgili kendi iddialarını incelediğinin belirtilmesiyle soruşturma askıya alınmıştı. UCM, 18 Temmuz 2023'te soruşturmanın devamına karar verdi.

Filipinler hükümeti, çoğunluğu yoksulluk içinde yaşayan 6 binden fazla şüphelinin uyuşturucu operasyonlarında öldüğünü öne sürüyorken, insan hakları grupları, ölü sayısının daha yüksek olduğunu ve "polis tarafından görevlendirilmiş olabileceği düşünülen motosikletli silahlı kişiler tarafından işlenen faili meçhul cinayetlerin" de dikkate alınması gerektiğini savunuyor.

Filipinler, UCM'nin uyuşturucuyla mücadele kapsamında insanlığa karşı suç işlendiği iddiaları üzerine ön soruşturma başlatmasının ardından 17 Mart 2018'de mahkemeden ayrıldığını açıklamıştı. Roma Statüsü gereği, bir ülkenin UCM'ye üyeliği, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'ne çekilme bildirimi yapılmasının ardından bir yıl içinde sona eriyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.