Filipinler ve ABD'nin Yıllık Askeri Tatbikatı Başladı

Filipinler ve ABD Arasında Ortak Askeri Tatbikat

Filipinler ve ABD, her yıl düzenlenen "Salaknib ve Balikatan (SABAK)" ortak askeri tatbikatına başladı. Filipinler Haber Ajansı'na (PNA) göre, Filipinler ordu sözcüsü Albay Louie Dema-ala, SABAK tatbikatının kara ordularını kapsayan Salaknib ayağının Nueva Ecija kentinde başladığını duyurdu.

Açıklanan Katılımcı Sayıları

Dema-ala, her yıl düzenlenen tatbikata Filipinler ordusundan yaklaşık 3 bin, ABD Ordusu Pasifik'ten (USARPAC) ise 2 bine yakın askerin katılacağını belirtti. Salaknib tatbikatının 11 Nisan'da sona ereceği açıklandı.

Tatbikatın Amaçları

SABAK tatbikatı, ortak operasyon kabiliyetini geliştirme, orduların savaş yeteneklerini güçlendirme ve Filipinler'in toprak bütünlüğünü koruma konusundaki güçlü kararlılığı sergilemeye odaklanmaktadır. Her yıl tekrarlanan bu ortak tatbikat, yerel dillerde Salaknib "kalkan", Balikatan ise "omuz omuza" anlamına gelmektedir.

Çin'in Tepkileri

Tatbikat sırasında Çin'den ABD ve Filipinler'e yönelik tepkiler gelebilmektedir. ABD ordusu, Balikatan askeri tatbikatı sırasında orta menzilli Typhon füze sistemini Nisan 2024'te Filipinler'in kuzeyine konuşlandırmayı planlamaktadır. Bu durum, Pekin'in Manila'dan bu füze sistemini kaldırmasını talep etmesine neden olmuştur.

Filipinler Savunma Bakanı Gilberto Teodoro, Çin'in füze sisteminin kaldırılmasına yönelik talebini, Filipinler'in içişlerine müdahale olarak değerlendirip kesin bir dille reddetmiştir.