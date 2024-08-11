Filipinler ve ABD Ortak Hava Tatbikatı Gerçekleştirdi

Filipinler ve ABD Ortak Hava Tatbikatı

Filipinler'in Pampanga ve Cebu bölgelerinde, ABD Hava Kuvvetleri ile birleşik bir tatbikat gerçekleştirildi. Filipinler Haber Ajansı (PNA) tarafından duyurulan bilgilere göre, tatbikatın adı "Demir Bıçak" olarak belirlendi.

Tatbikata Katılan Uçaklar

Hava Kuvvetleri Sözcüsü Albay Maria Consuelo Castillo, tatbikatta Filipinler Hava Kuvvetlerine ait 2 ve ABD Hava Kuvvetlerine ait 3 uçak bulunduğunu belirtti. Uçaklar, Pampanga ve Cebu'daki hava üsleri arasında çeşitli görevlerle uçuşlar gerçekleştirdi.

Tatbikatın İçeriği

Tatbikat, savaş ve hava ikmal araçlarını kapsamaktadır. Ayrıca, fotoğraf misyonunun da dahil olduğu çok yönlü görevler yerine getirildi. Castillo, bu etkinliğin Filipinler ve ABD arasındaki "güçlü ve kalıcı ortaklığın" bir göstergesi olduğunu ifade etti.

İkili İşbirliğinin Güçlendirilmesi

Filipinler ile ABD arasındaki işbirliğini güçlendirmek amacıyla düzenlenen tatbikatın, iki ülke arasındaki stratejik birlikteliği pekiştirmesi hedefleniyor. Bu tür tatbikatlar, uluslararası askeri işbirliğinin önemini vurguluyor.