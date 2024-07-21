Filipinler ve Çin, ihtilaflı sularda karaya oturmuş gemiye ikmal görevlerine ilişkin geçici anlaşmaya vardı

Filipinler ve Çin'in, ihtilafın yaşandığı İkinci Thomas Sığı'nda karaya oturtulan Filipinler savaş gemisine ikmal yapılmasına yönelik geçici anlaşmaya vardığı bildirildi.

Filipinler Haber Ajansının (PNA) haberine göre, Dışişleri Bakanlığından Çin ile varılan anlaşmaya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, Manila ve Pekin yönetiminin, Filipinlilerin "Ayungin", Çinlilerin "Rınai" adını verdiği sığlıkta resifte karaya oturtulan "Sierra Madre" savaş gemisine devriye ve günlük ihtiyaçların karşılandığı ikmal görevlerine ilişkin geçici anlaşmaya vardığı bildirildi.

Tarafların, Güney Çin Denizi'nde "gerginliği azaltma ve farklılıkların diyalog ve istişare yoluyla idare edilmesi" ihtiyacının farkında olduğu ifade edilen açıklamada, anlaşmanın detaylarıyla ilgili bilgi yer almadı.

Açıklamada, iki ülkenin Güney Çin Denizi'nde birbirlerinin konumuna "zarar vermeme" konusunda mutabık kaldığı aktarıldı.

- İkinci Thomas Sığı

Güney Çin Denizi'nde Spratly Adaları'nın parçası olan ve Filipinler'in kontrolündeki İkinci Thomas Sığı, son dönemde iki ülke gemilerinin karşı karşıya geldiği sürtüşme ve gerilimlere sahne oluyor.

Filipinlilerin "Ayungin", Çinlilerin "Rınai" adını verdiği sığlıkta Filipinler Donanmasına ait savaş gemisi karaya oturmuş halde bulunuyor. Gemiye ikmal sağlamak üzere Filipin gemileri aralıklarla bölgeyi ziyaret ediyor.

Pekin yönetimi, resifte karaya oturtulan "Sierra Madre" adlı savaş gemisinin bölgede yasa dışı bulunduğunu belirterek, geri çekilmesi ve resifin orijinal haline getirilmesini talep ediyor.

Çin Sahil Güvenliğinin, resifte bulunan gemideki denizcilerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere yapılan ikmal seferlerini engellemeye çalışması, ülkeler arasındaki gerilimi artırıyor.

- Çin ve Filipinler arasında "telefon hattı"

Güney Çin Denizi'ndeki ihtilaflı bölgede çatışma çıkmasını önlemek amacıyla Çin ve Filipinler Devlet Başkanları Ofisleri arasında doğrudan iletişim hattı açılacağı bildirilmişti.

Bu sayede Güney Çin Denizi'ndeki ihtilaflı sularda yeni çatışma çıkmasını önlemek amaçlanıyor.

Çin-Filipinler İkili İstişare Mekanizması'nın (BCM) 9'uncu toplantısı, 2 Temmuz'da, Filipinler'in başkenti Manila'da düzenlenmişti. Taraflar, Güney Çin Denizi'nde, özellikle de sürtüşmelerin yaşandığı İkinci Thomas Sığı'ndaki gerilimin düşürülmesinde mutabık kalmıştı.