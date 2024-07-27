Filipinler ve Çin, İkinci Thomas Sığı'nda Tartışmasız İlk İkmal Görevini Gerçekleştirdi

Filipinler, İkinci Thomas Sığı'nda Sakin Bir İkmal Gerçekleştirdi

Filipinler ve Çin arasında geçtiğimiz hafta yapılan geçici anlaşmanın ardından, Filipinler'in krize neden olan İkinci Thomas Sığı’ndaki ilk ikmal görevi başarıyla gerçekleştirildi.

İkmal Görevi Sorunsuz Sürdü

Filipinler Dışişleri Bakanlığı, Filipinler Deniz Kuvvetleri’nin İkinci Thomas Sığı’nda yer alan karaya oturmuş olan savaş gemisine gıda ve diğer malzeme sevkiyatı yaptığını bildirdi. Bakanlık, herhangi bir çatışma meydana gelmediğini de vurguladı.

Yasal ve Rutin Görev

Açıklamada, Filipinler’in münhasır ekonomik bölgesi içindeki bu ikmalin yasal bir zorunluluk ve rutin bir görev olduğuna değinildi; bu durum, Filipinli kurumların işbirliğine dayalı çalışma sürecini gösteriyor.

Güvenlik Koordinasyonu Sağlandı

İsmini açıklamak istemeyen bir Filipinli güvenlik yetkilisi, Çin ve Filipin sahil güvenlik güçlerinin ikmal görevini koordine etmek için iletişim kurduğunu bildirdi. Yetkili, daha önceki dönemlerde görülen karşılıklı telsiz çağrılarının yapılmadığını da belirtti.

Çin'in İzlemesi Durdu

Aynı yetkili, Çin sahil güvenlik gemilerinin Filipinler’e ait gemileri izleme veya engelleme eylemlerinde bulunmadığını aktardı.

Geçici Anlaşma

Filipinler Dışişleri Bakanlığı, 21 Temmuz'da Manilla ve Pekin yönetimlerinin, İkinci Thomas Sığı’ndaki "Sierra Madre" savaş gemisi için geçici bir ikmal anlaşması sağladığını duyurmuştu.