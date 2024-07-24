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Filipinler ve Singapur Savunma İşbirliğini Güçlendiriyor

Filipinler ve Singapur, savunma alanındaki işbirliğini güçlendirmek için mutabakat zaptı imzaladı.

Yayın Tarihi: 24.07.2024 15:48
Güncelleme Tarihi: 24.07.2024 15:48
Filipinler ve Singapur Savunma İşbirliğini Güçlendiriyor

Filipinler ve Singapur Savunma İşbirliğini Geliştiriyor

Filipinler ile Singapur, savunma alanındaki işbirliğini derinleştirmek amacıyla önemli bir mutabakat zaptı imzaladı. Bu gelişme, her iki ülkenin güvenlik alanında daha etkin bir işbirliği yapma arzusunu yansıtıyor.

Görüşmeler ve Anlaşmanın Detayları

Singapur Savunma Bakanlığı tarafından yapılan resmi açıklamada, Bakan Ng Eng Hen ile Filipinler Savunma Bakanı Gilberto Teodoro Jr. arasında gerçekleşen görüşmenin detaylarına yer verildi. Görüşmede, askeri eğitim ve terörle mücadele gibi önemli konular ele alındı.

Dostane İlişkiler ve ASEAN İşbirliği

Açıklamada, iki bakanın ülkeleri arasındaki savunma ilişkilerini memnuniyetle karşıladığı vurgulandı. Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Savunma Bakanları Toplantısı'nda işbirliğini güçlendirme kararlılıklarını belirttikleri de kaydedildi.

Geçmişteki Ziyaretler ve İşbirliği Alanları

Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr., bu yıl mayıs ayında Singapur'a yaptığı ziyarette, Singapur Başbakanı ve Maliye Bakanı Lawrence Wong ile bir araya gelmişti. Bu zirvede, dijital ekonomi ve yenilenebilir enerji gibi konularda işbirliğine yönelik önemli fikir alışverişinde bulunulmuştu.

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