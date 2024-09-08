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Filistin: ABD Destekli Politikalara Tepki

Filistin, bölgedeki gerilimlerin ABD destekli İsrail politikalarının bedeli olduğunu vurguladı.

Yayın Tarihi: 08.09.2024 18:08
Güncelleme Tarihi: 08.09.2024 18:08
Filistin: ABD Destekli Politikalara Tepki

Filistin Devlet Başkanlığı'ndan Açıklama

Filistin Devlet Başkanlığı, Orta Doğu'nun mevcut gerginliklerinin, İsrail'in Amerika Birleşik Devletleri destekli politikalarının bedelini ödediğini duyurdu.

Saldırı İle İlgili Değerlendirme

Filistin resmi haber ajansı WAFA üzerinden yapılan açıklamada, Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne, İsrail ile Ürdün arasındaki Kral Hüseyin Sınır Kapısı'ndaki bir saldırıda üç İsrailli güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiğini belirtti.

Ebu Rudeyne, İsrail'in durdurulmayan saldırılarının bölgede daha fazla gerilime yol açacağına dikkat çekerek, "Bölge, İsrail'in ABD destekli politikalarının bedelini ödüyor. Ancak bu politikalar, Filistin ulusal projesi için bir tehdit oluşturmayacaktır," ifadelerini kullandı.

Barış İçin Hakların Tanınması

Ebu Rudeyne, ayrıca İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Orta Doğu'da güç kullanmadan hayatta kalamayacakları yönündeki açıklamalarına değinerek, "Bölgedeki barış ve istikrarın sağlanması, Filistin halkının haklarının tanınması ve Filistin devletinin kurulması ile mümkündür," dedi.

İsrail ordusu ise Kral Hüseyin Sınır Kapısı'ndaki silahlı saldırının ardından üç İsraillinin hayatını kaybettiğini, saldırganın etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

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