Filistin: ABD, İsrail'in Gazze'deki Katliamlarından Sorumlu Tutuluyor

Filistin, ABD'yi Suçluyor

Filistin, Gazze Şeridi’nin kuzeyinde, Beyt Lahiya'da gerçekleştirilen saldırı dahil olmak üzere, İsrail'in bölgede süregelen katliamlarından ABD yönetimini sorumlu tutuyor. Filistin resmi ajansı WAFA'nın aktardığına göre, Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne, son bombardımanların Filistinlilerin yaşam alanlarını hedef almasına değinerek açıklamalarda bulundu.

ABD'nin Rolü

Ebu Rudeyne, ABD yönetiminin, İsrail'in işlediği suçların cezasından kaçmasına olanak sağladığını ve uluslararası meşruiyet kararlarına karşı olumsuz bir tavır sergilediğini belirtti. Filistinli yetkili, ABD'nin sağladığı siyasi, mali ve askeri desteğin, “çok sayıda kişinin ölümüne yol açan soykırım niteliğindeki katliamlara” dönüştüğünü ifade etti.

Uyarılar ve Talepler

Ebu Rudeyne, bölgedeki şiddet ve istikrarsızlık sarmalının büyümesi halinde, tüm bölgeyi risk altına sokacağı konusunda uyarıda bulundu. Ayrıca, ABD yönetiminden, uluslararası meşru kararlar olan 2735 sayılı karar gereği acil ateşkes çağrısında bulunmasını ve Filistin halkı aleyhindeki soykırımı durdurmak için İsrail’e baskı yapmasını istedi.

Gazze'deki Filistin hükümeti, İsrail ordusunun yaptığı 6 saldırının ardından Beyt Lahiya ile Nusayrat ve Bureyc mülteci kamplarında 96 kişinin yaşamını yitirdiğini, 60 kişinin ise yaralandığını açıkladı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.