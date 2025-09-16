Filistin: ABD, İsrail'in Gazze Saldırılarının Durdurulmasında Sorumluluk Üstlenmeli

Filistin, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının tehlikeli bir tırmanış olduğunu belirterek, ABD'den saldırıları durdurma sorumluluğu üstlenmesini talep etti.

Filistin Yönetimi Washington'dan Müdahale Bekliyor

Filistin, İsrail’in Gazze kentine yönelik geniş çaplı saldırılarının tehlikeli bir tırmanış olduğunu belirterek, ABD yönetiminden saldırıların durdurulması için sorumluluk üstlenmesini talep etti.

Resmi haber ajansı WAFA'ya göre, Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne yaptığı yazılı açıklamada, “İsrail işgal güçlerinin Gazze’ye yönelik geniş çaplı saldırıları, halkımızın milyonlarca evladının hayatını tehdit eden tehlikeli bir tırmanıştır. Bu durum, insani felaketin boyutunu daha da derinleştirecektir.” ifadelerini kullandı.

Suçlama ve Uyarılar

Açıklamada, bazı İsrailli yetkililerin "Gazze’nin yakılması ve yeniden işgal edilmesi" yönündeki çağrılarının büyük bir tehlike barındırdığı ve bunun İsrail’in geçmişte işlediği suçlara yeni savaş suçları eklediği vurgulandı.

Ebu Rudeyne, bu tehlikeli tırmanışın sorumluluğunun İsrail hükümetine ait olduğunu belirterek, ABD yönetimine saldırıların durdurulması konusunda sorumluluk üstlenme çağrısı yaptı. Ayrıca Washington'dan, Tel Aviv'i saldırıları sona erdirmeye zorlamasını ve İsrail'i Filistin halkına yönelik kapsamlı saldırıları sürdürme konusunda cesaretlendirmemesini istedi.

Filistin Dışişleri: Sivil Hayatlar Tehlikede

Filistin Dışişleri Bakanlığı açıklamasında ise yüzbinlerce Filistinli sivilin hayatının tehlikeye atıldığına dikkat çekildi ve İsrail hükümetinin Gazze kentinin işgaline başlandığını övünçle duyurmasının son derece tehlikeli olduğu vurgulandı.

İsrail Kara Saldırılarını Başlattı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentini işgal etmek için gece saatlerinde kara saldırılarına başladığını duyurdu. Açıklamada, kara saldırılarına şu an için iki tümenin katıldığı, üçüncüsünün de ilerleyen günlerde dahil olacağı ifade edildi.

Öte yandan Başbakan Binyamin Netanyahu da yolsuzluk davası duruşmasında Gazze kentine şiddetli saldırılar başlattıklarını bildirmişti.

