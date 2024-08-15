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Filistin Barışı İçin İki Devletli Çözüm Şart

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Filistin barışının iki devletli çözüm olmadan mümkün olmadığını vurguladı ve İsrail'in politikalarını eleştirdi.

Yayın Tarihi: 15.08.2024 14:03
Güncelleme Tarihi: 15.08.2024 14:07
Filistin Barışı İçin İki Devletli Çözüm Şart

Ömer Çelik'ten Filistin Barışı Açıklaması

Adalet ve demokrasi vurgusuyla hareket eden AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, düzenlediği basın toplantısında şunları ifade etti: "Filistin barışı, iki devletli çözüm olmaksızın, İsrail'in bu saldırgan ve yayılmacı politikaları sona erdirmeksizin söz konusu olmaz."

Filistin Halkına Destek

Çelik, partisinin genel merkezinde gerçekleştirdiği toplantıda, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas şahsında tüm Filistin halkına sevgi ve saygılarını sundu. Ayrıca, Abbas'ın Türkiye'ye davetinin geç yapıldığı iddialarını yalanlayarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla bu davetin iletildiğini belirtti.

İsrail'in Saldırgan Politikasının Tehdidi

Çelik, Filistin'deki gelişmelerin dünya genelinde bir tehdit oluşturduğunu belirtti ve şöyle devam etti: "İsrail, sadece Filistin'e yönelik değil, Lübnan ve Golan Tepeleri gibi yerlerde de bölge barışını tehdit ediyor. Orta Doğu barışının anahtarı Filistin barışıdır. Filistin barışı olmadan, bu saldırgan politikalar devam ettiği sürece barış sağlanamaz."

Barış İradesinin Engellenmesi

Netanyahu'nun, hem bölge hem de dünya barışını tehdit ettiğini ifade eden Çelik, barış çabalarının engellendiğini ve bunun en son merhum İsmail Heniyye'nin şehit edilmesiyle bir kez daha kanıtlandığını vurguladı. Çelik, "Dünya beşten büyüktür" reformunun gerekliliğini yineleyerek, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in şehir dünya düzenine dair ifadelerine atıfta bulundu.

AK Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, partisinin genel merkezinde basın...

AK Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

AK Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, partisinin genel merkezinde basın...

AK Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

AK Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, partisinin genel merkezinde basın...

AK Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

AK Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, partisinin genel merkezinde basın...

AK Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

AK Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, partisinin genel merkezinde basın...

AK Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

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