Filistin Başbakanı: 'Batı Şeria'da Güvenlik ve Mali İstikrarı Sağlamak İçin Çabalıyoruz'

Filistin Başbakanı’nın Açıklamaları

Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarını işgal altındaki Batı Şeria'ya taşıma çabasına rağmen, hükümetin Batı Şeria'da güvenlik ve mali istikrar sağlamak için yoğun çaba sarf ettiğini bildirdi.

Beytullahim Ziyareti ve Güvenlik Vurgusu

Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamaya göre, Mustafa Beytullahim ilini dolaşarak durumu değerlendirdi. Mustafa, "İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarının Batı Şeria'ya taşınmasına rağmen, burada güvenlik, mali ve finansal istikrar sağlamak üzere her türlü gayreti gösteriyoruz." dedi.

Bağımsız Filistin Devleti İçin Tehditler

Mustafa, İsrail'in Gazze Şeridi'nde yürüttüğü saldırıların yanı sıra, bölgenin yeniden işgaliyle ortaya çıkan zorluklara dikkat çekti. Ayrıca, İsrail'in, bağımsız bir Filistin devletinin varlığını engellemek için Batı Şeria'yı Gazze Şeridi'nden ayırma girişimlerinin yarattığı sıkıntılara vurgu yaptı.

Filistin Devleti'nin Bütünlüğü

Başbakan, Gazze Şeridi'nin, Kudüs ve diğer Filistin toprakları gibi, Filistin devletinin ayrılmaz bir parçası olduğunu vurguladı. İsrail saldırılarının sona ermesi durumunda, Gazze ve Batı Şeria'nın siyasi, coğrafi ve kurumsal olarak yeniden birleştirilmesi için gerekli çalışmaların yapılacağını belirtti.

Diplomatik Çabalar ve Ulusal Uzlaşma

Mustafa, ulusal uzlaşmanın önemine değinerek, "Tek, bağımsız ve birleşik bir Filistin devleti kurma hedefimiz doğrultusunda diplomatik çabalarımız sürmektedir." ifadelerini kullandı. Ayrıca, Filistin halkı aleyhinde yürütülen soykırımın durdurulması, Gazze Şeridi'nin yeniden işgalden kurtarılması ve insani yardım konularına odaklanılması gerektiğini dile getirdi.

7 Ekim Sonrası Durum Raporu

Hamas'ın İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim 2023'te, Filistinlilere yönelik ihlallere karşılık vermek amacıyla kapsamlı bir saldırı düzenlemişti. İsrail, bu saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail'in 7 Ekim'den itibaren Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 43,799 Filistinli yaşamını yitirirken, 103,601 kişi yaralandı. Enkaz altında halen binlerce kişinin bulunduğu bildiriliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda 794 askerinin hayatını kaybettiğini duyurdu. 24 Kasım 2023'te başlayan insani ara sonucunda 81 İsrailli ve 240 Filistinli karşılıklı olarak serbest bırakıldı. Ancak, binlerce Filistinlinin hâlâ alıkonulduğu belirtiliyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te ise 7 Ekim 2023'ten bu yana, 167’si çocuk olmak üzere 783 Filistinli İsrail askerleri ve işgalci İsrailliler tarafından hayatını kaybetti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.