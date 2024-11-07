Filistin Başbakanı: BM Gazze'de İsrail'in Suçlarını Durdurmalı

Filistin Başbakanı'ndan BM'ye Çağrı

Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından Gazze Şeridi'nde yaşanan insan hakları ihlallerini durdurmak amacıyla daha etkin bir rol oynaması gerektiğini ifade etti.

BM Gazze Koordinatörü ile Görüşme

Başbakan Mustafa, Sigrid Kaag ile Ramallah'ta bir araya gelerek, Gazze'deki insani durum hakkında bilgi alışverişinde bulundu. Mustafa, bölgedeki kıtlık sorunu ve yardım girişimlerinin engellenmesi nedeniyle 2 milyon Filistinlinin topluca cezalandırıldığını belirtti.

Uluslararası Baskı İhtiyacı

Mustafa, İsrail yönetiminin işlediği suçların sorumluluğunu üstlenmesi için uluslararası toplumdan daha fazla baskı yapılması gerektiğinin altını çizdi. "BM'nin Gazze'de İsrail'in işlediği suçları durdurmak için daha aktif bir yaklaşım sergilemesi zorunludur" dedi.

İsrail'in Saldırıları ve İnsani Kriz

7 Ekim 2023'teki olayların ardından, Gazze'de yaşanan insani krizin büyüdüğüne dikkat çeken Başbakan, "Uluslararası toplumun sergilenen yetersizliğine karşı Filistin halkının öfkesi artmaktadır" diyerek, soykırım ve etnik temizlik suçlarına karşı yapılan açıklamaların yetersiz olduğunu vurguladı.

İki Devletli Çözüm için Uluslararası Dayanışma

Mustafa, iki devletli çözümün kurtarılması ve yerleşimci terörüne karşı durulması için kararlı bir uluslararası duruş sergilenmesi gerektiğini belirtti.

Çatışmalar ve Son Durum

İsrail'in 7 Ekim'den itibaren Gazze'ye yönelik saldırıları sonucunda 43 bin 391 Filistinlinin yaşamını yitirdiği belirtiliyor. Bu dönemde 17 bin 210 çocuk, 11 bin 742 kadın da hayatını kaybetti. Sivil altyapıya yapılan saldırılar sonucunda yüzlerce hastane ve eğitim kurumu zarar gördü.

İsrail ordusu, çatışmalarda 780 askerinin öldüğünü duyurdu. Ayrıca, insani ara kapsamında 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir serbest bırakıldı ancak binlerce Filistinli hâlâ alıkonulmaya devam ediyor.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te ise 7 Ekim'den bu yana İsrail askerleri ve yerleşimciler tarafından 775 Filistinli hayatını kaybetti; bu sayının arasında 167 çocuk da bulunuyor.