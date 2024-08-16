Filistin Başbakanı, İngiliz ve Fransız Bakanlarla Gazze’de Savaşın Durdurulmasını Görüştü

Filistin Başbakanı'nın Uluslararası Diplomasi Çabası

Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa, İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy ve Fransa Dışişleri Bakanı Stéphane Séjourné ile bir araya geldi. Görüşme, Gazze'deki savaşın sona erdirilmesine yönelik çabaların değerlendirildiği önemli bir toplantı oldu.

Görüşmede Ele Alınan Temel Konular

Toplantıda, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Filistin halkına karşı uyguladığı saldırıların durdurulması ve insani yardım çalışmalarının desteklenmesine yönelik adımlar masaya yatırıldı. Başbakan Mustafa, İsrail ordusunun ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin Batı Şeria'daki eylemlerinin son bulması gerektiğinin altını çizdi.

Ateşkes ve Bağımsızlık Vurgusu

Mustafa, İngiliz ve Fransız bakanların bölgede bir ateşkes sağlama isteğini takdir ettiğini belirtti ve bu iki ülkenin bağımsız bir Filistin devleti tanıma ve Uluslararası Adalet Divanı'nın tavsiyelerine uyma konusundaki sorumluluklarını hatırlattı.

Gelecek Planları ve Temel Hizmetler

İsrail'le çatışmaların bitmesinin ardından Gazze Şeridi’nde tek bir yönetim ve hükümet kurulması için planlarını hayata geçireceklerini kaydeden Mustafa, Gazze'deki temel hizmetlerin sunulması konusundaki sorumluluklarının da devam ettiğini vurguladı. Eğitim, sağlık, su ve elektrik gibi ihtiyaçların temini hususundaki çabaları kesintisiz sürdüklerini ifade etti.

Uluslararası Destek ve Bağımsızlık Hakkı

İngiliz ve Fransız yetkililer, Gazze Şeridi'nde acil insani yardımların ulaştırılması ve ateşkesin sağlanması gerekliliğine değinerek, Filistin halkının bağımsız bir devlet kurma hakkının tartışmasız olduğunu vurguladılar. Görüşmeler, bölgede gerilimi azaltma ve barışı sağlama adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.