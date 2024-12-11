Filistin Başbakanı: 'İsrail'den Hesap Sorulmaması Suçları Teşvik Ediyor'

Filistin Başbakanı'ndan Kritik Açıklamalar

Filistin Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed Mustafa, AB Orta Doğu Barış Süreci Özel Temsilcisi Sven Koopmans ile Ramallah'ta bir araya geldi. Mustafa, burada yaptığı açıklamada, uluslararası hesap verme sorumluluğunun eksikliği nedeniyle İsrail'in Filistin halkı aleyhinde işlediği suçların devam ettiğini belirtti.

BM Kararına Dikkat Çekti

Başbakanlık Ofisi’nden yapılan açıklamada, Mustafa'nın BMGK'nın 2735 sayılı kararını hatırlatarak, bu kararın Gazze Şeridi'nde desteklenmesi gereken insani ihtiyaçların yanı sıra, işgali sonlandırmak için bir yol haritası sunduğunu ifade ettiği vurgulandı.

Gazze'nin Önemi

Gazze Şeridi’nin Filistin devletinin ayrılmaz bir parçası olduğunu ifade eden Mustafa, hükümetin bu bölgedeki bakanlıkların, İsrail saldırıları durduğunda yardım, yeniden yapılanma ve ekonomik toparlanma konularında hızlıca harekete geçeceğini söyledi.

Uluslararası Destek ve Siyasi Çabalar

Mustafa, uluslararası ortaklar ile Avrupa Birliği'nin Filistin devletinin kurulması ve işgalin sona erdirilmesi konusundaki önemli rolünü takdir ederek, bağımsız bir devletin kurulmasına giden yolun oluşturulmasındaki çabaların kıymetini vurguladı.

Son olarak, Mustafa, uluslararası hesap verme sorumluluğunun olmaması durumunun, İsrail'in Filistin halkına yönelik suçlarını sürdürmesine neden olduğunu yineledi.