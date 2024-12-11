DOLAR
34,87 -0,03%
EURO
36,64 0,2%
ALTIN
3.046,65 -1,02%
BITCOIN
3.486.923,59 -3,77%

Filistin Başbakanı: 'İsrail'den Hesap Sorulmaması Suçları Teşvik Ediyor'

Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa, uluslararası hesap verme sorumluluğunun eksikliğinin İsrail'in suçlarını sürdürmesine yol açtığını vurguladı.

Yayın Tarihi: 11.12.2024 20:33
Güncelleme Tarihi: 11.12.2024 20:33
Filistin Başbakanı: 'İsrail'den Hesap Sorulmaması Suçları Teşvik Ediyor'

Filistin Başbakanı'ndan Kritik Açıklamalar

Filistin Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed Mustafa, AB Orta Doğu Barış Süreci Özel Temsilcisi Sven Koopmans ile Ramallah'ta bir araya geldi. Mustafa, burada yaptığı açıklamada, uluslararası hesap verme sorumluluğunun eksikliği nedeniyle İsrail'in Filistin halkı aleyhinde işlediği suçların devam ettiğini belirtti.

BM Kararına Dikkat Çekti

Başbakanlık Ofisi’nden yapılan açıklamada, Mustafa'nın BMGK'nın 2735 sayılı kararını hatırlatarak, bu kararın Gazze Şeridi'nde desteklenmesi gereken insani ihtiyaçların yanı sıra, işgali sonlandırmak için bir yol haritası sunduğunu ifade ettiği vurgulandı.

Gazze'nin Önemi

Gazze Şeridi’nin Filistin devletinin ayrılmaz bir parçası olduğunu ifade eden Mustafa, hükümetin bu bölgedeki bakanlıkların, İsrail saldırıları durduğunda yardım, yeniden yapılanma ve ekonomik toparlanma konularında hızlıca harekete geçeceğini söyledi.

Uluslararası Destek ve Siyasi Çabalar

Mustafa, uluslararası ortaklar ile Avrupa Birliği'nin Filistin devletinin kurulması ve işgalin sona erdirilmesi konusundaki önemli rolünü takdir ederek, bağımsız bir devletin kurulmasına giden yolun oluşturulmasındaki çabaların kıymetini vurguladı.

Son olarak, Mustafa, uluslararası hesap verme sorumluluğunun olmaması durumunun, İsrail'in Filistin halkına yönelik suçlarını sürdürmesine neden olduğunu yineledi.

İLGİLİ HABERLER

Galatasaray Yönetiminden Sert Açıklamalar: 'Fenerbahçe Korkusunu Gizleyemez!

Bülent Ersoy'dan Kıyafet Eleştirilerine Sert Yanıt: 'Ben Yine Bülent Ersoy'um, Siz Konuşun Fiyatım Artıyor!'

A101 İndirimlerine Son Gün! 12 Aralık Perşembe Katalog Detayları

Emeklilere Destek Paketi: Sivas Belediyesi'nden 2.000 TL Nakit Yardım!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Türkiye-İran Karma Ekonomik Komisyonu 29. Dönem Toplantısı Tahran'da Gerçekleşti
2
Kassam Tugayları'ndan Kritik Açıklama: İsrail Nakil Aracı Patlatıldı
3
İsrail Savunma Bakanı: Esirlerin Serbest Kalması İçin Şans Var
4
Diyanet, Perşembe Yatsı Namazında Gazze için Dua Edecek
5
Zelenskiy ve Orban Arasındaki 'Putin ile Görüşme' Krizi Büyüyor
6
Filistin Başbakanı: 'İsrail'den Hesap Sorulmaması Suçları Teşvik Ediyor'

Meclis’te Acil Isınma Desteği Kararı: 3.000 TL Yardım Başlatıldı

Emeklilere Destek Paketi: Sivas Belediyesi'nden 2.000 TL Nakit Yardım!

Maltodekstrin Nedir? Faydaları ve Kullanım Alanları Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Mercedes-Benz C-Serisi Sedan'da Aralık Ayına Özel Avantajlı Kredi Fırsatları

Pratik Kremalı Havuçlu Kek Tarifi: O Kahve Dükkanındakini Aratmayacak Lezzet!

Galatasaray Yönetiminden Sert Açıklamalar: 'Fenerbahçe Korkusunu Gizleyemez!

ŞOK Market'te Büyük İndirimler Başlıyor: 14 Aralık Kataloğu Açıklandı!

A101 İndirimlerine Son Gün! 12 Aralık Perşembe Katalog Detayları

Bülent Ersoy'dan Kıyafet Eleştirilerine Sert Yanıt: 'Ben Yine Bülent Ersoy'um, Siz Konuşun Fiyatım Artıyor!'

Eski İlişkileri Yeniden Canlandırın: Dinçer Güner'den Gelişen Fırsatlar ve İpuçları

Gençlere 100.000 TL Destek: ÜNİDES Projesi ile Hayallerini Gerçekleştirin

Asgari Ücrette 2025 İçin Büyük Zam Beklentisi: 22.000 TL - 24.000 TL Arasında Olabilir!