Filistin Başbakanı Muhammed İştiyye istifa etti

Filistin lideri Mahmud Abbas’a istifa mektubunu sunan İştiyye, bugün bir basın toplantısı düzenledi. Filistin Başbakanı İştiyye, İsrail’in Hamas’la savaşının sonrasında Filistinlilerin siyasi konularda geniş bir uzlaşıya varabilmesi için görevinden ayrıldığını belirtti.

Arap basınında yer alan haberlere göre, kaynaklar İştiyye’nin istifa kararı alabileceği yönünde spekülasyonlar yapmıştı.

Sky News Arabic’e konuşan Filistin yönetiminden kaynaklar, İştiyye’nin önümüzdeki iki gün içerisinde istifa edebileceğini ve partiler arası bir uzlaşıyla profesyonel bir yönetimin kurulmasının hafta sonuna kadar tamamlanmasının planlandığını öne sürmüştü.

Hamas, İsrail ile yaşanan çatışmanın sonrasında Gazze’nin yeniden inşası ve güvenliğinin sağlanması için teknokratik bir yönetim kurulmasını destekleyen adımlar attı. Bu durum, bir jest olarak yorumlanıyor.

Hamas, Filistinli siyasi hareketlerden ayrı duracak ve seçim sürecinde uzmanlardan oluşan bir hükümetin kurulmasını savunacak. Bu hükümet, siyasetçilerin yerine geçiş dönemini yönetecek.

Hamas’ın bu tutumu, Gazze’de yaşanan şiddetin sona erdirilmesi ve savaş sonrası bölgeyi idare edecek siyasi bir mekanizma oluşturulması için uluslararası girişimler artarken, Mahmud Abbas’ın Filistin Yönetimi’ni yenilemesi için ABD’nin baskısının yoğunlaştığı bir zamanda geldi. Reuters haber ajansı böyle değerlendirdi.