Filistin Başbakanı Mustafa'dan UNRWA Toplantısında Kritik Açıklamalar

Filistin Başbakanı Mustafa'nın UNRWA Toplantısı

Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa, Gazze'de İsrail'in devam eden saldırılarına karşı, Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

İsrail'in Amaçlarını Kınadı

Başbakan Mustafa, İsrail'in hedefinin, milyonlarca insanın meşru mülteci statüsünü ve geri dönme haklarını ortadan kaldırmak olduğunu vurguladı. Katılımcı ülkelerin dışişleri bakanlarına hitap eden Mustafa, bu duruma karşı destek talep etti.

UNRWA'ya Yönelik Saldırılar

Mustafa, İsrail’in UNRWA tesislerine yönelik saldırılarına dikkat çekerek, bunun sistematik bir kampanya olduğunu ifade etti. “İsrail, hem UNRWA'ya hem de mültecilerin haklarına açıkça düşmanca bir tutum sergiliyor.” dedi.

Uluslararası Destek Çağrısı

Başbakan Mustafa, üye devletlere şu soruyu yöneltti: "İsrail'in bir BM organına saldırmasına nasıl seyirci kalabiliriz?" Bu tür yalanların ve provokasyonların yayılmasına izin verilmemesi gerektiğini vurgulayan Mustafa, destek veren ülkelerin kararlı duruşuna teşekkür etti.