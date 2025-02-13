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Filistin Başbakanı ve Estonya Cumhurbaşkanı Batı Şeria ve Gazze'yi Görüşüyor

Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa, Estonya Cumhurbaşkanı Alar Karis ile Batı Şeria ve Gazze'deki gelişmeleri değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 13.02.2025 21:42
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 21:42
Filistin Başbakanı ve Estonya Cumhurbaşkanı Batı Şeria ve Gazze'yi Görüşüyor

Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa ve Estonya Cumhurbaşkanı Alar Karis, işgal altındaki Batı Şeria ve Gazze Şeridi'ndeki son gelişmeleri ele almak üzere Ramallah'ta bir araya geldi.

Görüşmede, Filistin Başbakanı Mustafa, Gazze Şeridi'ndeki yardım çalışmalarının koordine edilmesi ve bu çabaların yoğunlaştırılması üzerinde durdu. Mustafa, ilk aşamada kısmen yıkılan evlerin onarımı için gerekli çalışmaların başlatıldığını ve kapsamlı bir yeniden inşa için uluslararası kuruluşlarla işbirliği planlarının geliştirileceğini ifade etti.

Ayrıca, Mustafa, Estonya Cumhurbaşkanı'na, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde sürdürdüğü saldırılar hakkında bilgi vererek şöyle dedi: "Tüm siyasi ve diplomatik yollarla işgali sona erdirmeyi, halkımızın meşru haklarını elde etmeyi, uluslararası kararlar ve meşruiyet temelinde bağımsız devletimizi kurmayı, Batı Şeria ve Gazze Şeridi'ni coğrafi ve kurumsal olarak bağımsız Filistin devleti altında yeniden birleştirmeyi amaçlıyoruz."

Estonya Cumhurbaşkanı Karis ise, ülkesinin bölgede barış ve istikrarın sağlanması çabalarına olan desteğini ve ortak öneme sahip alanlarda işbirliğini geliştirme yönündeki niyetini bir kez daha vurguladı.

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