Filistin Başkanı Abbas'tan Trump'a Sert Yanıt: Uluslararası Hukuka Aykırı

Filistin Devlet Başkanı Abbas, Trump'ın Gazze Açıklamalarına Tepki Gösterdi

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze Şeridi'ni devralma ve Filistinlileri toprakları dışına sürme yönündeki açıklamalarını reddetti. Abbas, bu çağrıların uluslararası hukukun ciddi bir ihlali olduğunu vurguladı ve Filistin devletinin kurulmadan bölgede barış ve istikrar sağlanamayacağını belirtti.

Filistin Haklarına Sahip Çıkma Vurgusu

Abbas, Filistin halkının topraklarından, haklarından ve mukaddesatından asla vazgeçmeyeceğine dikkat çekti. Gazze Şeridi'nin, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs ile birleşik bir bütün olduğunu ifade etti. "Onlarca yıldır mücadelesini verdiğimiz halkımızın haklarının çiğnenmesine izin vermeyeceğiz" diyerek, Filistin halkının meşru haklarının tartışılmaz olduğunun altını çizdi.

Arap Ülkelerine Teşekkür

Ayrıca, Arap ülkelerinin Filistinlilerin yerinden edilmesine ve ilhaka karşı duruşunu takdir eden Abbas, bölgede kalıcı barış için uluslararası meşruiyet kararları ve Arap Barış Girişimi çerçevesinde bağımsız bir Filistin devletinin kurulması gerektiğini vurguladı.

Mısır ve Ürdün'ün, Filistinlilerin haklarının korunmasındaki rolünü takdir eden Abbas, Suudi Arabistan'ın bağımsız Filistin devletinin kurulmasına yönelik bağlılığını da hatırlattı.

BM Genel Sekreteri Guterres'e Çağrı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ve BM Güvenlik Konseyi'ne seslenen Abbas, uluslararası meşruiyete dayalı alınan kararları uygulamaya çağırdı. Filistin halkını koruma ve onların haklarını muhafaza etme sorumluluğunu üstlenmelerini istedi.

Trump'ın Gazze İfadeleri

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile gerçekleştirdiği basın toplantısında, Gazze'nin uzun vadede ABD'nin eline geçebileceğini belirtmişti. Trump, yıkımın büyük olduğu Gazze'deki Filistinlilerin komşu ülkelere yerleştirilmesinin daha iyi olacağını savunmuştu.

Trump, Gazze'deki Filistinlilerin alternatiflerinin bulunmamasından dolayı orada kalmak istediklerini ifade etmişti. Yaklaşık 1,8 milyon Filistinlinin komşu ülkelerde inşa edilecek yeni yaşam alanlarına gitmelerinin sağlanacağı iddialarında bulundu.