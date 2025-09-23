Filistin, Belçika, Lüksemburg, Malta, Monako ve Andorra'nın Filistin Devleti'ni Tanımasını Memnuniyetle Karşıladı

Filistin Dışişleri Bakanlığı, beş ülkenin Filistin Devleti'ni tanımasını iki devletli çözümü koruyan ve adaleti destekleyen önemli bir adım olarak değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 23.09.2025 10:54
Güncelleme Tarihi: 23.09.2025 10:54
Filistin Dışişleri Bakanlığı, Belçika, Lüksemburg, Malta, Monako ve Andorra'nın Filistin Devleti'ni tanıma kararını memnuniyetle karşıladığını açıkladı. Bakanlık, bu adımı iki devletli çözümün korunması ve bölgesel barış için önemli bir gelişme olarak nitelendirdi.

Açıklamanın Detayları

"Dışişleri Bakanlığı, Belçika, Lüksemburg, Malta, Monako ve Andorra'nın Filistin Devleti'ni tanımasını memnuniyetle karşılar ve bunu barışı hedefleyen iki devletli çözümün korunması olarak değerlendirir."

Açıklamada, bu kararın "cesur ve uluslararası hukuk ile uluslararası meşruiyet kararlarıyla uyumlu" olduğuna vurgu yapıldı ve tanımanın İsrail işgalinin sona erdirilmesi ile bölgede ve dünyada barış, güvenlik, istikrar ve refah sağlama konusundaki kararlılığı gösterdiği ifade edildi.

Uluslararası Çağrı

"Filistin Devleti'nin tanınması, Filistin halkının haklı ve meşru haklarının tanınması ve işgalci otoritelerin halkımıza karşı işlediği soykırım, aç bırakma, yerinden etme ve ilhak suçları nedeniyle iki devletli çözümün tehdit oluşturan tehlikelerden korunmasıdır."

Başta ABD olmak üzere Filistin Devleti'ni henüz tanımayan ülkelere, tanıma sürecini başlatma, uluslararası hukuka ve Uluslararası Adalet Divanının (UAD) danışma görüşüne uyma ve "tarihin doğru tarafında yer alma" çağrısı yapıldı.

Açıklama ayrıca, Filistin Devleti'nin tanınmasının Filistinlilere uygulanan adaletsizliğin giderilmesine ve diğer ülkeler gibi kendi kaderlerini tayin etme hakkını kullanmalarına katkı sağlayacağına dikkati çekti.

