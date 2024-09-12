Filistin, BM Genel Kurulu'nda İsrail'in Çekilmesini Talep Edecek

Filistin'den Önemli Talep

Filistin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği, İsrail'in işgal altındaki topraklardan 12 ay içerisinde çekilmesini talep eden bir karar tasarısını BM Genel Kurulu'na sunuyor.

Uluslararası Hukuka Vurgu

Karar tasarısında, İsrail'in Uluslararası Adalet Divanı (UAD) ve BM Güvenlik Konseyi (BMGK) kararları dahil olmak üzere uluslararası hukuk çerçevesinde işgalinin yasa dışı olduğu ifade ediliyor. Ayrıca, yerleşim yerlerinin uluslararası hukuku ihlal ettiği belirtildi.

Filistin Halkının Hakkı

Filistin halkının BM Şartı uyarınca kendi kaderini tayin etme hakkının bulunduğu vurgulanan tasarıda, İsrail'in 1967'de sürdürdüğü işgalin acilen sonlandırılması gerektiği ön plana çıkıyor.

Çekilme Süreci

Karar metninde, "İsrail, gecikme olmaksızın işgal altındaki Filistin topraklarında yasa dışı mevcudiyetini sonlandırmalı ve bunu 12 ay içinde gerçekleştirmelidir." deniliyor. Ayrıca, İsrail'in yeni yerleşim faaliyetlerini durdurması ve tüm yerleşim yerlerinden çekilmesi talep ediliyor.

Tazminat ve Uluslararası Destek

Karar tasarısında, İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarına verdiği zararların tazmin edilmesi gerektiği ve uluslararası bir mekanizmanın kurulması gerektiği ifade ediliyor. Konferans düzenlenmesi için İsviçre'ye de çağrıda bulunuluyor.

Gelecek Adımlar

79. BM Genel Kurulu döneminde uluslararası bir toplantı düzenlenmesi planlanıyor ve BM Genel Sekreteri'nden bu kararın uygulanmasına dair rapor sunması bekleniyor. Tasarının, gelecek hafta BM Genel Kurulu'nda oylamaya sunulması öngörülüyor.