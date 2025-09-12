Filistin, BM'nin New York Bildirgesini Onaylamasını Memnuniyetle Karşıladı

Filistin, BM Genel Kurulu'nun New York Bildirgesi onayını memnuniyetle karşıladı; 142 ülke lehte oy verdi ve bağımsız Filistin hedefi vurgulandı.

Yayın Tarihi: 12.09.2025 20:21
Güncelleme Tarihi: 12.09.2025 20:21
Filistin, BM'nin New York Bildirgesini Onaylamasını Memnuniyetle Karşıladı

Filistin, BM'nin New York Bildirgesini Onaylamasını Memnuniyetle Karşıladı

Genel Kurul kararına 142 ülke 'evet' dedi; iki devletli çözüm ve Doğu Kudüs vurgusu öne çıktı

Filistin, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun Filistin Sorununun Barışçıl Çözümü ve İki Devletli Çözümün Uygulanmasına İlişkin New York Bildirgesi'ni onaylayan tasarının kabul edilmesinden memnuniyet duydu.

Filistin Devlet Başkan Yardımcısı Hüseyin eş-Şeyh, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Genel Kurul'da alınan karardan dolayı memnuniyetini dile getirdi. Şeyh, 'Bu karar, halkımızın haklarını destekleme yönündeki uluslararası iradeyi ifade ediyor ve işgalin sona erdirilmesi ve 1967 sınırları üzerinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız devletimizin kurulması yönünde önemli bir adım teşkil ediyor.' ifadelerini kullandı.

Devlet Başkan Yardımcısı Şeyh, Filistin devletinin uluslararası alanda artan tanınırlığının, Filistin halkının kendi kaderini tayin hakkının güçlendirilmesi ve iki devletli çözümün korunması için temel oluşturduğunu; bunun bölgesel ve uluslararası güvenlik ve istikrara katkı sağlayacağını belirtti.

Filistin Dışişleri Bakanlığı da oylama sonucunu memnuniyetle karşılayarak, 'Bu karar, Genel Kurul'un 80. oturumunun ilk kararıdır.' açıklamasında bulundu. Bakanlık, New York Bildirgesi'nin resmi bir BM belgesi haline gelmesini sağlayan kararın sponsorları ve lehte oy veren ülkelerin rolünü takdir etti.

Bakanlık açıklamasında ayrıca, iki devletli çözümün uygulanmasına yönelik uluslararası konferans sonuçlarının hayata geçirilmesi ve İsrail'e, Gazze'de 'saldırılarını durdurması, ateşkesi sağlaması, aç bırakma politikasına son vermesi, zorla yerinden etmeyi durdurması, esirleri ve tutukluları serbest bırakması' için baskı yapılması çağrısı yapıldı.

BM Genel Kurulu'nda yapılan oylamada 142 ülke karara 'evet', 10 ülke 'hayır' (aralarında ABD ve İsrail) ve 12 ülke çekimser oy kullandı.

Fransa ve Suudi Arabistan tarafından sunulan bildirge, Hamas'ın dahil olmadığı bir Filistin Devleti'nin tanınmasını ve İsrail-Filistin çatışmasının barışçıl yollarla sona erdirilmesini hedefliyor.

İLGİLİ HABERLER

Esenyurt'tan 'Eskart' Müjdesi: Binlerce Öğrenciye Ücretsiz Kırtasiye

Şahinbey'den Rekor Destek: Üniversite Öğrencilerine 50.000 TL — Başvurular 17 Eylül'de

Konya Selçuk Üniversitesi'nden 450 Bin TL'ye Kadar Üniversite‑Sanayi Destek Paketi

Garanti BBVA'dan Tekstile 3,5 Trilyonluk Yeşil Finansman Taahhüdü

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sakarya Geyve'de Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 1 Tutuklama
2
Bursa Orhangazi'de Yaya Kazası: Osman Tuna Yaralandı
3
Büyükşehirlerde İtfaiye Personeli Nüfusa Göre Artırıldı
4
3 Çocuğu Olana Sıfır Araç Müjdesi: 2025 İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı
5
Kars'ta Traktörden Düşen 16 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti
6
Hakan Fidan İtalya IAI’de: 'Gazze gerçeklerini kabul etmek adil dünya için ilk adım'

Garanti BBVA'dan Tekstile 3,5 Trilyonluk Yeşil Finansman Taahhüdü

MEB'den Gastronomi Liseleri: İstanbul ve Erzurum'da Geleceğin Şefleri Yetişiyor

Konut Kredisi Faizleri Güncellendi: Banka Banka 120 Ay Oranları

MEB 2025-2026 Ortak Sınav Takvimi Açıklandı: 6-10. Sınıflar İçin Tarihler

Şahinbey'den Rekor Destek: Üniversite Öğrencilerine 50.000 TL — Başvurular 17 Eylül'de

2026 Asgari Ücret Zammı İçin İlk Rakam: Morgan Stanley %20-%25 Öngörüyor

Esenyurt'tan 'Eskart' Müjdesi: Binlerce Öğrenciye Ücretsiz Kırtasiye

İmar Hakkı Aktarımı Resmen Başladı: Tapu Sahipleri İçin Yeni Kurallar

Kütahya Belediyesi'nden Rekor: 95.000 TL'lik Promosyon Anlaşması

Konya Selçuk Üniversitesi'nden 450 Bin TL'ye Kadar Üniversite‑Sanayi Destek Paketi

Yozgat Belediyesi'nden 400 Öğrenciye Tam Donanımlı Çanta Desteği

Manisa'da 450 Öğrencinin Okul Masrafları Karşılanacak