Filistin, BM'nin New York Bildirgesini Onaylamasını Memnuniyetle Karşıladı

Genel Kurul kararına 142 ülke 'evet' dedi; iki devletli çözüm ve Doğu Kudüs vurgusu öne çıktı

Filistin, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun Filistin Sorununun Barışçıl Çözümü ve İki Devletli Çözümün Uygulanmasına İlişkin New York Bildirgesi'ni onaylayan tasarının kabul edilmesinden memnuniyet duydu.

Filistin Devlet Başkan Yardımcısı Hüseyin eş-Şeyh, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Genel Kurul'da alınan karardan dolayı memnuniyetini dile getirdi. Şeyh, 'Bu karar, halkımızın haklarını destekleme yönündeki uluslararası iradeyi ifade ediyor ve işgalin sona erdirilmesi ve 1967 sınırları üzerinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız devletimizin kurulması yönünde önemli bir adım teşkil ediyor.' ifadelerini kullandı.

Devlet Başkan Yardımcısı Şeyh, Filistin devletinin uluslararası alanda artan tanınırlığının, Filistin halkının kendi kaderini tayin hakkının güçlendirilmesi ve iki devletli çözümün korunması için temel oluşturduğunu; bunun bölgesel ve uluslararası güvenlik ve istikrara katkı sağlayacağını belirtti.

Filistin Dışişleri Bakanlığı da oylama sonucunu memnuniyetle karşılayarak, 'Bu karar, Genel Kurul'un 80. oturumunun ilk kararıdır.' açıklamasında bulundu. Bakanlık, New York Bildirgesi'nin resmi bir BM belgesi haline gelmesini sağlayan kararın sponsorları ve lehte oy veren ülkelerin rolünü takdir etti.

Bakanlık açıklamasında ayrıca, iki devletli çözümün uygulanmasına yönelik uluslararası konferans sonuçlarının hayata geçirilmesi ve İsrail'e, Gazze'de 'saldırılarını durdurması, ateşkesi sağlaması, aç bırakma politikasına son vermesi, zorla yerinden etmeyi durdurması, esirleri ve tutukluları serbest bırakması' için baskı yapılması çağrısı yapıldı.

BM Genel Kurulu'nda yapılan oylamada 142 ülke karara 'evet', 10 ülke 'hayır' (aralarında ABD ve İsrail) ve 12 ülke çekimser oy kullandı.

Fransa ve Suudi Arabistan tarafından sunulan bildirge, Hamas'ın dahil olmadığı bir Filistin Devleti'nin tanınmasını ve İsrail-Filistin çatışmasının barışçıl yollarla sona erdirilmesini hedefliyor.