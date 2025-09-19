Filistin: BM Süresi Bitti — Sessizlik 'Suç Ortaklığı' ve İsrail'in İşgali

Filistin, UAD'nin 19 Temmuz 2024 kararına rağmen BM'nin verdiği 12 aylık sürenin dolmasına sessiz kalan uluslararası toplumun 'suç ortaklığı' olduğunu açıkladı.

Yayın Tarihi: 19.09.2025 15:23
Güncelleme Tarihi: 19.09.2025 15:23
Filistin: Sessiz Kalmak Suç Ortaklığıdır

Filistin, Uluslararası Adalet Divanı (UAD)'nın İsrail'in işgalini sona erdirmesine ilişkin danışma görüşünün uygulanması için BM Genel Kurulu tarafından verilen yasal sürenin dolmasına uluslararası toplumun sessiz kalmasının "suç ortaklığı" olduğunu açıkladı.

Açıklamanın Özeti

Filistin Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında, BM Genel Kurulunun işgalci devletin UAD'nin danışma görüşünü uygulaması ve Filistin devleti topraklarındaki işgale son vermesi için bir yıl önce belirlediği yasal sürenin sona ermesinin büyük kaygı yarattığı belirtildi.

Uyarılar ve Suçlama

Açıklamada, uluslararası sistemden ve BM'den, özellikle BM Güvenlik Konseyi'nden gerçek ve etkili bir tutum gelmeden sürenin dolduğu hatırlatıldı. Metinde, İsrail'in UAD'nin danışma görüşüne uymadığı; aksine uluslararası hukuku ve uluslararası meşruiyet kararlarını ihlal etmeyi, imzalanan anlaşmalara uymamayı ve UAD'nin aldığı ihtiyati tedbir kararlarını tanımamayı artırdığına dikkat çekildi.

İddialar: Soykırım, Yerinden Etme, İlhak

Açıklamada İsrail'in uluslararası hukuk kurallarını "eşi benzeri görülmemiş bir şekilde" hiçe saydığı ve bunun soykırım, yerinden etme ve ilhak suçlarını derinleştirdiği uyarısı yapıldı. Metinde, uluslararası toplumun bağlayıcı mekanizmalardan yoksun ve uygulanmayan BM kararlarına güvenmesinin İsrail'in davranışlarını sürdürmesine zemin hazırladığı ve bunun da suç ortaklığı anlamına geldiği vurgulandı.

Tehlike ve Sonuç

Açıklamada ayrıca İsrail'in uluslararası düzene uymamasının ve uluslararası toplumun Filistin halkının çektiği sıkıntılara karşı yasal ve ahlaki sorumluluklarını yerine getirememesinin yol açtığı tehlikeler konusunda uyarıda bulunuldu. Bu durumun İsrail'i daha fazla suç işlemeye, uluslararası meşruiyet kararları ile çatışmanın barışçıl çözümleri yerine "orman kanunları ve kaba kuvvet uygulama kibrine" teşvik ettiği ifade edildi.

UAD Kararı ve BM Genel Kurulu

UAD'nin 19 Temmuz 2024'teki danışma görüşünde İsrail'in Filistin topraklarındaki işgalinin tümüyle hukuka aykırı olduğu belirtilmiş ve işgalin derhal sonlandırılması istenmişti. Bu danışma görüşünün BM Genel Kuruluna taşınmasıyla alınan karar 124'e karşı 14 oy ile kabul edilmiş ve İsrail'den 12 ay içinde işgali sonlandırması istenmişti.

Haberde belirtilene göre, BM Genel Kurulunun İsrail'e verdiği 12 aylık süre dün sona ermişti.

