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Filistin'de 14 Yeni Kaçak Yerleşim Birimi Kuruldu

İsrailliler, El-Halil'de 7 Ekim'den bu yana 14 yeni 'kaçak yerleşim birimi' inşa etti.

Yayın Tarihi: 15.12.2024 20:17
Güncelleme Tarihi: 15.12.2024 20:17
Filistin'de 14 Yeni Kaçak Yerleşim Birimi Kuruldu

İsrail'in El-Halil'deki Yeni Yerleşimleri

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, işgal altındaki Batı Şeria'nın El-Halil kentinin güneyindeki topraklarda 7 Ekim 2023'ten bu yana 14 yeni "kaçak yerleşim birimi" kurduğu açıklandı.

Halk Direniş Komiteleri Açıklama Yaptı

El Halil'deki Halk Direniş Komiteleri Koordinatörü Ratıb el-Cubur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yerleşim birimlerinin Misafir Yata ve Yata beldeleri arasındaki arazilere inşa edildiğini ifade etti.

Cubur, ayrıca bu yerleşimlerin oluşturulmasında rol alan "Tepelerin Gençleri" isimli radikal bir Yahudi grubunu da gündeme getirdi. Bu grubun, gasbedilen Filistin toprakları üzerinde genç yaşlardaki İsrailli aşırılık yanlıları tarafından, İsrail hükümetinin himayesi altında faaliyette bulunduğunu vurguladı.

Son olarak, Cubur, bu grubun Yatta'nın doğusundaki Filistinli El-Cubur ve Ebu Suveylih ailelerine ait toprakları gasbederek çevresini çitle çevirdiğini belirtti.

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