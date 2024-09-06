Filistin'de Aktivist Ayşenur'un Ölümü: Siyasi Yansımalar ve Tepkiler

Filistin'de Aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'nin Ölümü

Filistin Dışişleri Bakanlığı, ABD vatandaşı olan Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'nin, işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail ordusu tarafından öldürülmesini kınadı. Bakanlık, bu olayın İsrailli politikacıların talimatlarının bir yansıması olduğunu ifade etti.

Filistin Dışişleri Bakanlığı'ndan Açıklama

Bakanlık, yaptığı yazılı açıklamada, "Bu suç, işgalci İsrail’in soykırım ve yerinden etme suçu dahil olmak üzere halkımıza karşı işlediği suçların bir parçasıdır. İşgal devleti, halkımızın davası ve haklarıyla dayanışma içinde olan kişileri hedef almaktadır," dedi.

FKÖ'den Tepki ve Yargı Çağrısı

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Konseyi Genel Sekreteri Hüseyin eş-Şeyh, Eygi'nin öldürülmesinin ardından yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun uluslararası yargıda hesap vermesi gerektiğini belirtti. X isimli sosyal medya platformunda, "İşgalci İsrail, Amerikalı bir dayanışma aktivistini öldürdü. Bu, her gün yaşanan suçlar dizisine eklenen bir başka suçtur," ifadelerini kullandı.

FKÖ'ye Bağlı Kuruluşların Kınamaları

Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi, Eygi’nin hedef alınmasının, Filistin ile dayanışma gösteren bireylere yönelik bir tehdit olduğunu vurguladı. Konsey Başkanı Mueyyed Şaban, "İsrail'in insani faaliyetleri hedef alma niyetini bir kez daha gösteriyor," dedi.

Olayın Detayları

Aktivist Eygi, Batı Şeria’nın Nablus kenti yakınlarındaki Beyta beldesinde gerçekleştirilen bir "işgal" karşıtı gösteride başından vurulmuş ve hastaneye kaldırılmış ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştır.