Filistin'de Genel Grev ve Protesto: İsmail Heniyye'nin Suikastı

İsmail Heniyye'nin Suikastı Üzerine Filistin'de Grev ve Protesto

Gazze'deki Filistinli grupların büyük kısmını temsil eden Filistin Ulusal ve İslami Güçler Komitesi, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin Tahran'da düzenlenen bir suikast sonucunda hayatını kaybetmesi nedeniyle genel grev ve protesto çağrısı yaptı.

Millî Liderin Kaybı ve Tepkiler

Komiteden yapılan yazılı açıklamada, "Büyük millî lider İsmail Heniyye'ye yönelik suikast, uluslararası toplumun savaşı durdurma konusundaki başarısızlığı ve işgalci güçlerin suçlarının yargılanması sürecindeki acziyeti ışığında gerçekleştirildi," denildi.

Protesto Çağrısı ve Direniş Mesajı

Açıklamada şunlar ifade edildi: "Filistin Ulusal ve İslami Güçler Komitesi, şehit lider İsmail Heniyye için yas tutulan bu dönemde, tüm Filistin halkı ve dünyanın özgür insanlarına, bu korkak suikastın halkımızın direniş iradesini kırmayacağını, bilakis bağımsızlık ve özgürlük mücadelesine olan kararlılığımızı artıracağını hatırlatmaktadır." Komite, Filistinlileri grev ve iletişim hatlarında protesto yürüyüşleri düzenlemeye davet etti.

Suikastın Detayları ve Tepkiler

Heniyye’nin vefat haberi, İsrail işgali altındaki Batı Şeria’nın cami hoparlörlerinden ilan edilirken birçok kentte grev düzenlendi. Heniyye, yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın görevi devralma törenine katılmak amacıyla Tahran'daydı. İran Devrim Muhafızları Ordusu, 31 Temmuz’da yaptığı açıklamada, Heniyye'nin kaldığı eve bir saldırı düzenlendiğini bildirdi. Hamas ve İran, bu suikastı İsrail'e mal ederken, İsrail yetkilileri olay hakkında yorum yapmaktan kaçındı.

Heniyye, 6 Mayıs 2017’de Hamas Şura Konseyi tarafından Halid Meşal'in yerine Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı olarak atanmıştı.