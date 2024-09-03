Filistin'de Gerginlik: Netanyahu'nun Haritasıyla İlhak Meselesi

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Harita Açıklaması

Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun işgal altındaki Batı Şeria'nın ilhakına yönelik niyetlerini gösteren haritayı kınadı.

Uluslararası Hukukun İhlali

WAFA'nın haberine göre, Ebu Rudeyne, Netanyahu'nun bu haritayı kullanmasının uluslararası kararları hiçe sayan tehlikeli bir ihlal olduğunu belirtti. Ebu Rudeyne, "Netanyahu'nun Gazze Şeridi'nin Philadelphi Koridoru'ndan çekilmeyeceği yönündeki açıklamaları ve Batı Şeria'yı işgal devleti olarak göstermesi kabul edilemez," dedi.

Güven ve İstikrar Endişeleri

Ebu Rudeyne, bu tür kafa karıştırıcı politikaların kimseye güven veya istikrar getirmeyeceğine dikkat çekerek, bunların İsrail'in ilhak ve yerleşim planlarını açıkça ortaya koyduğunu vurguladı.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Rolü

Ebu Rudeyne, İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'daki saldırılarının tüm bölgeyi istikrarsızlaştırdığını söyleyerek, bu durumdan ABD'yi de sorumlu tuttu. Ayrıca, ABD'nin çabalarının daha geniş bir savaşı önlemekten başka bir amaca hizmet etmediğini ifade etti. Filistin'in, bölge ve dünya için hala öncelikli bir mesele olmaya devam ettiğinin altını çizdi.

Uluslararası Tepkiler ve Çözüm Önerileri

Ebu Rudeyne, İsrail'in eylemlerine karşı hem Filistin'in hem de uluslararası toplumun meşruiyetine dayalı bir yol haritasının belirlenmesi gerektiğini vurguladı.

İlhak Tartışmalarına Dair Geçmiş

Netanyahu, önceki bir basın toplantısında işgal altındaki Batı Şeria'nın ilhak edildiğini gösteren bir harita sunmuştu. İsrail, 1967'deki Altı Gün Savaşı'nda Batı Şeria ve Doğu Kudüs'ü işgal etmiş, daha sonra Mısır ile yapılan Camp David anlaşması ile 1982’de Sina Yarımadası'ndaki işgalini sonlandırmamış, fakat Batı Şeria'daki işgali 57 yıldır sürdürmüştür.