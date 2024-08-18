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Filistin'de İsrail Saldırıları: 16 Kişi Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırılarında 16 Filistinli yaşamını yitirdi; sivil altyapı da büyük zarar görüyor.

Yayın Tarihi: 18.08.2024 22:23
Güncelleme Tarihi: 18.08.2024 22:23
Filistin'de İsrail Saldırıları: 16 Kişi Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze'ye Yönelik Saldırıları Devam Ediyor

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin orta ve güney bölgelerine yönelik düzenlediği saldırılarda 16 Filistinli yaşamını yitirdi. Hayatını kaybedenlerin arasında kadın ve çocuklar da bulunuyor.

Deyr el-Belah'taki Saldırılar

Deyr el-Belah'taki Mescid-i Aksa Şehitleri Hastanesi'nden alınan bilgilere göre, İsrail'in silahlı insansız hava araçları bölgenin doğusuna yönelik hava saldırıları gerçekleştirdi. Bu saldırılarda 4 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

Nuseyrat Mülteci Kampı'nda Major Kayıplar

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nuseyrat Mülteci Kampında bulunan El-Saidi ailesinin evine gerçekleştirilen bir saldırıda, aralarında bir kız çocuğunun da bulunduğu 6 Filistinli hayatını kaybetti.

Güney Gazze'de Ek Kaybılar

Gazze'nin güneyinde yer alan Han Yunus ve Refah şehirlerindeki saldırılarda 6 Filistinlinin daha yaşamını yitirdiği bildirildi. Bu durum, bölgede insani krizin derinleşmesine yol açıyor.

İnsani Kriz Derinleşiyor

İsrail'in 7 Ekim tarihinden bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik gerçekleştirdiği saldırılarda, en az 40,099 Filistinli hayatını kaybetti. Bu sayı arasında 16,314 çocuk ve 10,980 kadın yer alıyor. Ayrıca, 92,609 kişi de yaralanmış durumda. Enkaz altında hâlâ birçok cesedin olduğu belirtiliyor ve halk, hastane ve eğitim kurumlarının hedef alındığı bu süreçte büyük bir güvencesizlik yaşıyor.

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