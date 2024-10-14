Filistin'deki Hastane Bombardımanı: Kriz İçindeki Hayatlar

Hastane Bahçesindeki Felaket

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde, Deyr el-Belah'taki Aksa Şehitleri Hastanesi avlusundaki çadırları hedef alması, yerinden edilmiş Filistinli ailelerin yaşadığı zorlukları katmerleştirdi.

Çocuklarıyla Birlikte Korku Dolu Bir Gece

Filistinli Ahmed el-Hattab, aniden patlamalarla uyandıklarını belirterek, "Çocuklarımla uyumaya çalışıyordum, birden gecenin sessizliği bozuldu. Yangınlar çadırlara hızla yayıldı." Deyr el-Belah'taki saldırıda 4 Filistinli hayatını kaybetti, 40 kişi ise yaralandı.

Tanıkların Duyguları

Hastane çevresindeki paniği anlatan el-Hattab, "Yangın hızla büyüdü, çadırlar kömürleşti.“ dedi. Diğer bir tanık olan gazeteci Ali Hamed ise, "Manzara dehşet vericiydi, her şey kül oldu." ifadelerini kullandı.

Yangın Söndürme Çabaları ve Kayıplar

Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı fakat birçok şey yok oldu. Haberin sosyal medyada yayılan görüntüleri, çocukların yaşadığı korkunun boyutunu gözler önüne serdi. "Yaklaşan alevleri gördüm, ama ne yapacağımı bilemedim," diyerek hislerini aktaran küçük bir Filistinli, durumu trajik bir şekilde tanımladı.

Uluslararası Toplumun Sorumluluğu

Filistin Sağlık Bakanlığı, saldırıyı kınayarak bunun Gazze'deki soykırımın bir parçası olduğuna dikkat çekti. Uluslararası topluma yönelik yapılan çağrılar artarak devam ediyor; Filistinlilerin hakları için ses çıkarılması talep ediliyor.

İsrail'in Saldırıları ve Kaybın Boyutu

7 Ekim 2023'ten bu yana yaşanan çatışmalarda, yaklaşık 42 bin 289 Filistinli hayatını kaybetti; bunların 17 bini çocuk, 11 bin 378’i kadın. Sivil altyapı da büyük hasar gördü ve halkın ihtiyaç duyduğu alanlar hedef alındı.

Zorunlu göç, güvenlik atmosfere ve ailelerin travmaları, bu saldırıların geride bıraktığı yıkım boyunca süregelen bir derin yaradır.