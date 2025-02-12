Filistin'den BM'ye İsrail'e Yerleşim Faaliyetlerini Durdurma Çağrısı

Filistin'den Acil Müdahale Talebi

Filistin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) başvurarak, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da yürüttüğü yasa dışı yerleşim faaliyetlerini durdurması için acil müdahalede bulunmasını istedi. Filistin'in bu talebi, Kudüs'ün Filistin'den tecrit edilmemesi konusunda yapılan uyarılarla desteklendi.

Bakanlığın Açıklaması

Filistin Dışişleri Bakanlığı, BMGK'dan acziyetini aşarak işgalci güç İsrail'i Batı Şeria'daki saldırılarını durdurmaya zorlaması gerektiğini vurguladı. Açıklamada, Uluslararası Adalet Divanı'nın görüşlerine atıfta bulunarak, işgalin sona ermesi için uluslararası meşruiyet ve kararların uygulanması çağrısı yapıldı.

Uluslararası Toplumun Sorumluluğu

Açıklamada, İsrail'in artan saldırılarının ve bu saldırıların bölge üzerinde yarattığı uzun vadeli tehditlerin durdurulamaması için uluslararası toplumun sorumlu olduğu ifade edildi. Filistin, İsrail'in yasadışı yerleşim faaliyetlerini ve işgal altında bulunan topraklar üzerindeki genişleme politikalarını şiddetle kınadı.

Kudüs ve Batı Şeria'daki Durum

Ayrıca, İsrail'in Beytüllahim'de yaklaşık 720 dönüm araziye el koyarak yerleşim alanları kurduğuna dikkat çekildi. Kudüs'ün çevresinden izole edilmeye çalışıldığı ve Batı Şeria'nın 800'den fazla askeri kontrol noktası ile demir kapılara ayrıldığı bilgisi paylaşıldı.

Yeni Yerleşim Projesi

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne bağlı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Komitesi Başkanı Müeyyed Şaban, geçtiğimiz günlerde İsrail'in Beytullahim'deki Bittir Köyü toprakları üzerinde yeni bir yerleşim inşasına başladığını duyurdu. Bu yeni yerleşimin Nahal Helitz adıyla anıldığı bildirildi.

Şaban, bu projenin, Tel Aviv'in Büyük Kudüs Projesi çerçevesinde Batı Şeria’nın kuzeyi ile güneyi arasındaki coğrafi sürekliliği tehdit ettiğini dile getirdi.

İsrail verilerine göre, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs dahil, gasp yoluyla ele geçirilen Filistin toprakları üzerinde 720 binden fazla silahlı İsrailli sivil yaşamaktadır.