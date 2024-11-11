Filistin'den BM'ye Soykırımın Durdurulması İçin Acil Karar Tasarısı Çağrısı

Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa'dan Acil Çağrı

Filistin Başbakanı Mohammed Mustafa, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki soykırımı durdurmasını zorlayacak bir karar tasarısının sunulması çağrısında bulundu. Bu açıklama, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Birliğinin olağanüstü ortak zirvesine katılmak üzere gittiği Riyad'da yapıldı.

Ateşkes ve İnsani Yardım Çağrısı

Mustafa, toplantıda yaptığı konuşmada, BM Şartı'nın yedinci bölümü uyarınca, Güvenlik Konseyi'ne bir karar tasarısı sunulmasının, İsrail'in Gazze'de ateşkese zorlanması, insani yardımların derhal girişinin sağlanması ve ilgili Güvenlik Konseyi kararlarının uygulanması açısından önemli olduğunu vurguladı.

Uluslararası İşbirliği ve Adalet Arayışı

Mustafa, İsrail'in Filistin topraklarındaki yasa dışı işgali'ni sonlandırmak için uluslararası işbirliğinin gerekli olduğunu ifade etti. Ayrıca, Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın barış için uluslararası bir konferans düzenleme çabalarını desteklemenin önemine dikkat çekti.

Başbakan, “Filistin Devleti’nin BM'de tam üyelik kazanması için bir karar tasarısının Güvenlik Konseyine sunulması ve bu kararın zirvenin ardından hızla uygulanması, ayrıca İsrail’in BM Genel Kurulu'na katılımının dondurulması için adımlar atılması gerektiğini” belirtti.

Uluslararası Adalet Divanı'na Yönelik Adımlar

Mustafa, Arap ve İslam ülkelerinin Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail’e karşı soykırım davasına katılmasını ve Divan’ın soykırım suçuna dair hızlı karar vermesi için çalışmalar yürütmesini istedi.

İki Devletli Çözüm ve Küresel Koalisyon

Başbakan, iki devletli çözümün uygulanması için kurulan küresel koalisyonu, Filistin Devleti’ni tanıma sürecini tamamlamaya ve Filistin’in BM'de tam üyelik kazanmasını desteklemeye davet etti. Ayrıca, İsrail'in iki devletli çözümü uygulaması için siyasi, hukuki ve ekonomik önlemler alması gerektiğini ifade etti.

Gazze'deki Kayıplar

Suudi Arabistan, 11 Kasım 2024 tarihinde, İsrail'in Filistin topraklarına ve Lübnan'a yönelik saldırılarını ele almak üzere bir Arap-İslam zirvesi düzenlenmesini çağrısında bulunmuştu. 7 Ekim 2023 tarihinden itibaren, İsrail'in Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda, yaklaşık 17 bin 210'u çocuk, 11 bin 742'si kadın olmak üzere toplam 43 bin 603 Filistinli hayatını kaybetti, bunun yanı sıra 102 bin 929 kişi yaralandı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.