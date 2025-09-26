Filistin'den FIFA'ya Çağrı: İsrail Futboldan Hemen Men Edilsin

Filistin Futbol Federasyonu, Jibril Rajoub imzalı 7 sayfalık mektupla FIFA'dan İsrail'in uluslararası futboldan derhal men edilmesini ve bağımsız soruşturma başlatılmasını talep etti.

Yayın Tarihi: 26.09.2025 16:40
Güncelleme Tarihi: 26.09.2025 16:40
Filistin Futbol Federasyonu'ndan FIFA'ya net çağrı: İsrail men edilsin

Filistin Futbol Federasyonu, futbolun çatı kuruluşu FIFA'ya gönderdiği mektupla İsrail'in futboldan derhal men edilmesini talep etti. Mektup, federasyon başkanı Jibril Rajoub'un imzasını taşıyan 7 sayfalık bir belgede yer aldı.

Mektubun içeriği ve talepler

Mektupta, BM Bağımsız Araştırma Komisyonu'nun İsrail'in Gazze'de Filistin halkına karşı soykırım suçu işlediğine dair raporu hatırlatıldı. Ayrıca, 7 Ekim 2023'ten bu yana 416 futbolcu ve futbol yetkilisinin öldürüldüğü ve bunların dörtte birinin çocuk olduğu vurgulandı.

Federasyon, Gazze'deki spor altyapısının sistematik olarak ortadan kaldırıldığını belirtti ve İsrailli futbolcular ile bazı kulüplerin Gazze'yi bombalayan hava kuvvetlerine destek verdiği ile sosyal medyada soykırımı teşvik eden paylaşımlar yaptığı iddialarını dile getirdi.

Mektup ayrıca FIFA'dan İsrail Futbol Federasyonu ve oyuncularına yönelik bağımsız bir soruşturma başlatılmasını talep ediyor; eş zamanlı olarak Gazze ve Batı Şeria'daki futbol altyapısının yeniden inşası için uluslararası destek istendi.

Olası sonuçlar ve FIFA'ya çağrı

Başkan Rajoub'un gönderdiği belge, FIFA'nın harekete geçmemesi durumunda yalnızca kendi kurallarını değil, uluslararası hukuku ve futbolun evrensel değerlerini de ihlal etmiş olacağı uyarısını içeriyor. Haberi paylaşan HT Spor kaynaklı metinde bu vurgunun altı çizildi.

Federasyonun mektubunda yer alan başlık: FIFA'ya somut eylem çağrısı: ırkçılık, apartheid, kışkırtma ve suç ortaklığına sıfır tolerans ifadesiyle çağrı net bir dille iletildi.

