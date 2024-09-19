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Filistin'den İsrail'e Uluslararası Önlemler Çağrısı

Filistin, iki devletli çözümü korumak için İsrail'e yönelik bağlayıcı uluslararası tedbirler talep etti.

Yayın Tarihi: 19.09.2024 15:31
Güncelleme Tarihi: 19.09.2024 15:31
Filistin'den İsrail'e Uluslararası Önlemler Çağrısı

Filistin'den İsrail'e Ciddi Uyarı

Filistin yönetimi, iki devletli çözüm seçeneğini savunmak ve mevcut toprakların müsadere edilmesini durdurmak amacıyla İsrail'e karşı "bağlayıcı ve caydırıcı" uluslararası önlemler talep etti.

Dışişleri Bakanlığı Açıklaması

Filistin Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı basın açıklamasında, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da sürdürdüğü "yayılmacı ve sömürgeci yerleşim politikalarının" kınandığı belirtildi. Açıklamada, bu tür faaliyetlerin, Filistin topraklarına yönelik "geniş çaplı müsadere girişimleri" olduğu vurgulandı.

Müsadere Uygulamaları

Yapılan açıklamada, İsrail'in Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde, örneğin Tubas ve Tulkerm'de olduğu gibi, yüzlerce dönüm arazinin müsadere edildiğine dikkat çekildi. Ayrıca, Batı Şeria'nın güneyindeki Masafer Yatta bölgesinde ve "C bölgesi" olarak adlandırılan alanlarda devam eden "etnik temizlik" uygulamaları da eleştirildi.

Uluslararası Topluma Çağrı

Açıklama, Filistin halkına yönelik soykırım ve tehcir uygulamaları konusunda uluslararası toplumun sorumluluğunu hatırlatırken, BM Genel Kurulu tarafından onaylanan kararların hızla uygulanmasını istedi. Filistin'in BM Daimi Temsilciliği, mayıs ayında elde ettiği yeni haklarla ilgili ilk karar tasarısını sunmuştu. Oylamada, İsrail'in işgalinin 12 ay içinde sona erdirilmesi talep edilmiş ve bu tasarı 40'tan fazla ülkenin desteğiyle kabul edildi.

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