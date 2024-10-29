Filistin'den İsrail'in Mülteciler Hakkındaki Yasalarına Tepkiler

Filistin: İsrail'in Yeni Yasa Tasarısı Kınandı

Filistin resmi makamlardan gelen açıklamalara göre, İsrail Meclisi, Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın (UNRWA) faaliyetlerini yasaklayan yasa tasarısını onayladı. Bu durumun Filistinli mültecilerin geri dönüş hakkını yok etmeyi amaçladığı ifade edildi.

Ebu Rudeyne'nin Açıklamaları

Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne, WAFA haber ajansına yaptığı açıklamada, tasarının uluslararası hukuka aykırı olduğunu ve Filistinli mültecilerin haklarını zedelemeyi hedeflediğini belirtti. Ebu Rudeyne, "ABD'nin desteği olmasa İsrail, uluslararası meşruiyete meydan okumaya cesaret edemezdi" dedi.

İsrail'in Siyasi Yüzü

Ebu Rudeyne, İsrail Meclisi'nin tasarı lehine oy veren çoğunluğunun, ülkenin faşist bir devlete dönüştüğünün bir işareti olduğunu ifade etti. Filistin Dışişleri Bakanlığı'ndan gelen başka bir açıklamada, yasa tasarısının Filistin halkına karşı işgalcinin kullandığı araçlardan biri olduğuna vurgu yapıldı.

Uluslararası Topluma Çağrı

Fetih Hareketi Sözcüsü Abdulfettah Devle, tasarının tüm uluslararası norm ve hukuk kurallarına aykırı olduğunu belirtirken, uluslararası toplumu acil bir şekilde harekete geçmeye davet etti. Devle, işgalci devlete karşı hesap sorulamadığını ve bu nedenle böyle bir yasa çıkarılabildiğini dile getirdi.

Bergusi'den Yaptırım Çağrısı

Filistin Ulusal Girişim Hareketi Genel Sekreteri Mustafa el-Bergusi, tasarının onaylanmasının faşizmin Filistin topraklarına sızdığını gösterdiğini ve buna cevap olarak İsrail'in BM'den atılması gerektiğini ifade etti.

Hamas'tan Sonuç Değerlendirmesi

Hamas Siyasi Büro Üyesi Usame el-Hamdan ise, tasarının amacı olarak Filistin halkını aşırı yoksulluk içine sokmak ve onlara yardımcı olan hizmetleri kesmek olduğunu söyledi. Ayrıca, İsrail'in savaşını bölgeye yayma çabalarının bir felaket doğuracağını vurguladı.

Hamdan, "Filistin halkı haklarını geri kazanmadıkça bu bölgede güvenlik ve istikrar olmayacak" dedi.