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Filistin'den İsrail Savaş Suçları İçin Sorumluluk Çağrısı

Filistin, İsrail'in işlediği savaş suçları için uluslararası toplumdan sorumluluk talep etti.

Yayın Tarihi: 31.12.2024 13:37
Güncelleme Tarihi: 31.12.2024 13:37
Filistin'den İsrail Savaş Suçları İçin Sorumluluk Çağrısı

Filistin'den Savaş Suçları İçin Acil Çağrı

Filistin, İsrail'in Gazze Şeridi ve Doğu Kudüs dahil olmak üzere işgal altındaki Batı Şeria'da devam eden "savaş suçları" dolayısıyla sorumlu tutulması gerektiğini vurguladı.

BM Temsilcisi Riyad Mansur'dan Açıklamalar

Filistin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve BM Genel Kurul Başkanı Philemon Yang’a göndermiş olduğu mesajlarda, İsrail'in 452 gündür Filistin halkına karşı uyguladığı saldırıları kınadı.

Mansur, özellikle hastaneler ve sağlık sisteminin hedef alındığına dikkat çekerek, Gazze’deki acımasız saldırılarda doktor, hemşire ve insani yardım çalışanlarının da hedef alındığını ifade etti.

Gazze'deki Son Durum

Gazze'nin kuzeyinde kuşatma altında olan Kemal Advan Hastanesi'ne yönelik bir saldırının, hastanenin ekipmanlarını kullanılamaz hale getirdiğini belirten Mansur, bu saldırıda en az 50 kişinin hayatını kaybettiğini ve 250 Filistinlinin kaçırıldığını aktardı. Kaçırılanlar arasında hastane müdürü Hüsam Ebu Safiyye ile hastalar ve sağlık çalışanları da yer alıyor.

Son açıklamalara göre, Gazze Şeridi'nde can kaybı 153 bin 500'ü geçerken, bu kayıpların yüzde 70'inden fazlasını kadınlar ve çocuklar oluşturuyor. Ayrıca, son dönemde 6 yeni doğmuş bebeğin soğuktan donarak yaşamını yitirdiği bildirildi.

Uluslararası Toplum ve BM'ye Çağrı

Mansur, İsrail’in, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu’daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA)’na saygı göstermesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca, uluslararası yasal yükümlülüklere uyulması gerektiğini belirtti.

Uluslararası topluma, Filistin halkının acılarına son vermek adına hızlı bir şekilde harekete geçme çağrısını yineleyen Mansur, BMGK'nın BM Antlaşması kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmesi gerektiğini ifade etti. Acil, koşulsuz ve kalıcı ateşkes taleplerine yanıt verilmesi gerektiğini de ekledi.

Son olarak, Gazze Şeridi'nde her bölgeye gerekli insani yardım malzemelerinin ulaştırılması gerektiği çağrısında bulundu. Mansur, ayrıca İsrail’in işlediği tüm suçlara dair bağımsız ve şeffaf uluslararası soruşturmalar yapılmasını talep etti.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana gerçekleştirdiği saldırılarda 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın olmak üzere toplam 45 bin 541 Filistinli hayatını kaybetti, 108 bin 338 kişi yaralandı.

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