Filistin'den İsviçre'ye UNRWA Desteğini Yeniden Sağlama Çağrısı

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ), İsviçre'ye Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) mali desteğini durdurma kararından vazgeçmesi için çağrıda bulundu.

FKÖ Mülteci İşleri Dairesi Başkanı Ahmed Ebu Huli, yaptığı yazılı açıklamada, İsviçre'nin UNRWA'ya mali desteği durdurmasının Filistinli mültecilere yönelik yardım programını doğrudan etkileyeceği uyarısında bulundu. Ebu Huli, destek kesintisinin UNRWA'nın 2025 yılı mali bütçesindeki açığı daha da büyüteceğini vurguladı ve İsviçre'ye bu karardan geri adım atmasını istedi.

Ebu Huli, UNRWA'ya mali desteğin durdurulması için herhangi bir gerekçe olmadığını belirtti. İsviçre, birkaç gün önce UNRWA'ya yönelik mali desteklerini durdurma kararı aldığını duyurmuştu.

İsrail'in UNRWA'ya Yönelik Yasağı

Buna ek olarak, Tel Aviv yönetimi tarafından UNRWA'nın işgal altındaki Doğu Kudüs'teki faaliyetlerini sona erdirme kararı, 1 Şubat'ta yürürlüğe girmişti. İsrail'in verdiği sürenin dolmasıyla birlikte, UNRWA'nın Birleşmiş Milletler çalışanları Doğu Kudüs'ü terk etti ve yerel çalışanlar da merkezlerine dönmemişti.

İsrail Meclisi, Ekim 2024 tarihinde UNRWA'nın işgal altındaki Doğu Kudüs ve İsrail'deki faaliyetlerine son verilmesini öngören bir yasa tasarısını kabul etti. UNRWA'nın faaliyetlerinin sona ermesinin, Filistin topraklarındaki yaklaşık 2,5 milyon mülteci üzerinde olumsuz etkiler yaratacağından endişeler artıyor.

ABD Başkanı Donald Trump da, 4 Şubat'ta yapılan bir başkanlık kararnamesiyle ülkesini UNRWA ve BM İnsan Hakları Konseyi'nden çektiğini açıklamıştı.