Filistin'den İsviçre'ye UNRWA Desteğini Yeniden Sağlama Çağrısı

Filistin Kurtuluş Örgütü, İsviçre'yi UNRWA'ya mali destek vermeye çağırdı ve bu adımın acil gerekliliğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 20.02.2025 21:30
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 21:30
Filistin'den İsviçre'ye UNRWA Desteğini Yeniden Sağlama Çağrısı

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ), İsviçre'ye Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) mali desteğini durdurma kararından vazgeçmesi için çağrıda bulundu.

FKÖ Mülteci İşleri Dairesi Başkanı Ahmed Ebu Huli, yaptığı yazılı açıklamada, İsviçre'nin UNRWA'ya mali desteği durdurmasının Filistinli mültecilere yönelik yardım programını doğrudan etkileyeceği uyarısında bulundu. Ebu Huli, destek kesintisinin UNRWA'nın 2025 yılı mali bütçesindeki açığı daha da büyüteceğini vurguladı ve İsviçre'ye bu karardan geri adım atmasını istedi.

Ebu Huli, UNRWA'ya mali desteğin durdurulması için herhangi bir gerekçe olmadığını belirtti. İsviçre, birkaç gün önce UNRWA'ya yönelik mali desteklerini durdurma kararı aldığını duyurmuştu.

İsrail'in UNRWA'ya Yönelik Yasağı

Buna ek olarak, Tel Aviv yönetimi tarafından UNRWA'nın işgal altındaki Doğu Kudüs'teki faaliyetlerini sona erdirme kararı, 1 Şubat'ta yürürlüğe girmişti. İsrail'in verdiği sürenin dolmasıyla birlikte, UNRWA'nın Birleşmiş Milletler çalışanları Doğu Kudüs'ü terk etti ve yerel çalışanlar da merkezlerine dönmemişti.

İsrail Meclisi, Ekim 2024 tarihinde UNRWA'nın işgal altındaki Doğu Kudüs ve İsrail'deki faaliyetlerine son verilmesini öngören bir yasa tasarısını kabul etti. UNRWA'nın faaliyetlerinin sona ermesinin, Filistin topraklarındaki yaklaşık 2,5 milyon mülteci üzerinde olumsuz etkiler yaratacağından endişeler artıyor.

ABD Başkanı Donald Trump da, 4 Şubat'ta yapılan bir başkanlık kararnamesiyle ülkesini UNRWA ve BM İnsan Hakları Konseyi'nden çektiğini açıklamıştı.

İLGİLİ HABERLER

İzmir'de Öğrencilere Yüzde 50 Ulaşım İndirimi: 1 Mart'ta Başlıyor

Ankaralılar İçin Ramazan Öncesi Ekmek Desteği Başladı!

MEB, 1381 Engelli Öğretmen Ataması İçin Başvuru Sürecini Duyurdu

Yolcu Taşımacılığında Yeni Yönetmelik Resmi Gazete'de Yayınlandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İstanbul'da Motosiklet ve Kurye Trafiğine Yasak Geldi
2
Bayrampaşa'da Garaj Yangını: Bir Araç Kül Oldu
3
Sincan'da Lise Öğrencilerinden "Sağlık Olsun" Projesi Başlatıldı
4
Samsun Yakakent'te Kar Kalınlığı 1,5 Mete Ulaşarak Hayatı Olumsuz Etkiliyor
5
Emekliler için Ramazan Bayramı İkramiyesi Kötü Haber: Alınamayacak!
6
İzmir Buca'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Gözaltında

İstanbul'da 21 Şubat Okullar Tatil Mi? Vali Gül Açıklama Yaptı!

İstanbul'da Ulaşım Durumu Kritik: Metro ve Tramvay Seferleri Gece Uzatıldı

Ankaralılar İçin Ramazan Öncesi Ekmek Desteği Başladı!

İstanbul'da Doğa Şovu: Kar Yağarken Şimşek Çaktı!

Malatya Kira Fiyatlarında Çakılma: 4.000 TL Seviyelerine Düşüş Bekleniyor!

İzmir'de Öğrencilere Yüzde 50 Ulaşım İndirimi: 1 Mart'ta Başlıyor

Emekliler için Ramazan Bayramı İkramiyesi Kötü Haber: Alınamayacak!

Hepsiburada'dan Ramazan Ayına Özel Şok İndirimler

Yolcu Taşımacılığında Yeni Yönetmelik Resmi Gazete'de Yayınlandı

Emeklilere Promosyon Fiyaskosu: SGK'dan Hayal Kırıklığı

MEB, 1381 Engelli Öğretmen Ataması İçin Başvuru Sürecini Duyurdu

İstanbul Valisi'nden Hava Uyarısı: Uçuşlar İptal, Okul Tatili Gündemde Mi?