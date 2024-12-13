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Filistin'den Paraguay'ın Kudüs Büyükelçiliği Taşınmasına Sert Tepki

Filistin, Paraguay'ın büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasını uluslararası hukuka aykırı olarak değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 13.12.2024 03:42
Güncelleme Tarihi: 13.12.2024 03:42
Filistin'den Paraguay'ın Kudüs Büyükelçiliği Taşınmasına Sert Tepki

Filistin: Paraguay'ın Büyükelçiliğini Kudüs'e Taşıması İhlal

Filistin, Paraguay'ın büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşımasını "uluslararası hukukun ve Birleşmiş Milletler'in (BM) kararlarının açık bir ihlali" olarak nitelendirdi. Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, bu kararın, başkent Kudüs'ün fiili işgalini reddetmekte ve hukuki ile siyasi statüsünü değiştirmekte olduğunu vurguladı.

Paraguay Devlet Başkanı'nın Kararı Kınandı

Açıklamada, Paraguay Devlet Başkanı Santiago Pena'nın büyükelçiliği taşıma kararının kınandığı ifade edilerek, Paraguay'ın tarihin yanlış tarafında durması ve bu adımın Filistin halkına karşı bir soykırım uygulaysak bile İsrail işgaline bir ödül niteliğinde olduğu belirtildi.

Büyükelçilik Töreninde Kimler Vardı?

Paraguay'ın Tel Aviv'deki büyükelçiliği, dün düzenlenen resmi bir törenle Kudüs'e taşındı. Batı Kudüs'te gerçekleştirilen açılış törenine Paraguay Devlet Başkanı Santiago Pena ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu katıldı.

Tarihi Adımlar

Paraguay, Mayıs 2018'de Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşımış, yaklaşık altı ay sonra ise büyükelçiliği yeniden Tel Aviv'e geri getirmişti. Şimdi ise, Paraguay, büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyan altıncı ülke olma unvanını elde etti; bu ülkeler arasında ABD, Guatemala, Honduras, Kosova ve Papua Yeni Gine de bulunuyor.

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