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Filistin'den Türk Yetkililere Önemli İddia

Filistin makamları, İsrail ordusu tarafından öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi'nin kasıtlı öldürüldüğünü belirtti.

Yayın Tarihi: 06.09.2024 21:33
Güncelleme Tarihi: 06.09.2024 21:33
Filistin'den Türk Yetkililere Önemli İddia

Filistin'den Gelen Önemli Açıklama

Filistin hükümeti, Türk yetkililere önemli bir bilgi verdi. Yetkililer, geçtiğimiz günlerde İsrail ordusu tarafından hayatını kaybeden Ayşenur Ezgi Eygi'nin ölümünün, keskin nişancılar tarafından kasıtlı olarak gerçekleştirildiğini bildirdiler.

Ölüm Olayının Ayrıntıları

Keskin nişancıların rolü üzerine yapılan açıklamalarda, bu tür durumların uluslararası hukuk kuralları çerçevesinde incelenmesi gerektiğinin altı çizildi. Ayşenur Ezgi Eygi'nin ölümü, bölgede yaşanan gerginliğin boyutlarını bir kez daha gözler önüne seriyor. Önemli Gelişmeler Takip Edilecek

Bu durum, Türk ve Filistin makamları arasında benzer olayların önlenmesi için yapılacak iş birlikleri açısından kritik bir önem taşıyor.

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