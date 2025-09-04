Filistin'den UNESCO'ya Çağrı: Harem-i İbrahim Camisi İsrail İhlallerine Karşı Korunmalı

FKÖ'den UNESCO'ya Harem-i İbrahim için acil koruma çağrısı

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ), Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO)'ye, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde yer alan Harem-i İbrahim Camisi'nin İsrail kaynaklı ihlallerden korunması için derhal sahada pratik adımlar atılmasını talep etti.

FKÖ yetkilisinin açıklaması

FKÖ Yürütme Konseyi Üyesi ve Filistin Somut ve Somut Olmayan Miras Ulusal Komitesi Başkanı Ali Zeydan Ebu Zühri, açıklamasında aşırı sağcı İsrail hükümet yetkililerinin cami avlusunda düzenlenen bir konferansa katılımına dikkat çekti ve uluslararası toplumu göreve çağırdı.

Açıklamada, Filistin halkının kültürel mirasına yönelik kanlı ihlallerin son bulması gerektiği belirtilerek, özellikle caminin UNESCO Dünya Mirası Listesinde yer alması nedeniyle işgal yönetimine karşı caydırıcı önlemler alınmasının zorunlu olduğu vurgulandı.

Konferansın yarattığı tepki

El Halil'de Harem-i İbrahim Camisi avlusunda düzenlenen yerleşim konferansı, açıklamada Filistin halkının kültürel ve dini mirasına açık bir saldırı ve dünya genelinde milyonlarca Müslümanın duygularını kışkırtma olarak nitelendirildi. FKÖ, bu adımı kutsal mekanları Yahudileştirmeyi ve Filistin'in tarihi kimliğini yok etmeyi hedefleyen sistematik bir politikanın parçası olarak gördüğünü belirtti.

Açıklamada, çatışmayı açık bir dini çatışmaya dönüştürmeyi amaçlayan bu tırmanışın sonuçlarından tamamen İsrail hükümetinin sorumlu olduğu ifade edildi ve Filistin’in somut ile somut olmayan mirasının küresel insan kimliğinin ayrılmaz bir parçası olduğu hatırlatıldı.

Konferansa katılan isimler

Dün akşam düzenlenen konferansa, aralarında Bezalel Smotrich (İsrail Maliye Bakanı), Orit Struck (Yahudi Yerleşim Bakanı) ve Yisrael Katz (Savunma Bakanı) ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin de katıldığı bildirildi. Etkinlik, aşırı sağcı Gush Emunim hareketinin kuruluşunu anma amacı taşıyordu.

Tarihi arka plan ve ibadet uygulamaları

Harem-i İbrahim Camisi, Mekke'deki Mescid-i Haram, Medine'deki Mescid-i Nebevi ve Mescid-i Aksa'dan sonra Müslümanlar için en kutsal dördüncü cami olarak kabul ediliyor. Caminin altında Hazreti İbrahim ve eşinin kabirlerinin yanı sıra Hazreti İshak, Hazreti Yakup, Hazreti Yusuf ve eşlerinin mezarları bulunuyor.

Cami, İsrail'in 1967'den beri işgal altında tuttuğu Batı Şeria'nın El Halil kentinde yer alıyor. 25 Şubat 1994'te sabah namazını kılan Müslümanların üzerine ateş açan Baruch Goldstein adlı Yahudi fanatiğin eylemi sonrası cami kapatılmış; yeniden açıldığında ise yarısından fazlası Yahudilere tahsis edilerek ikiye bölünmüştü. Saldırıda 29 Filistinli hayatını kaybetmiş, 150'den fazla kişi yaralanmıştı.

Caminin bölünmesinin ardından, Hazreti İshak ve eşinin kabirleri Müslümanlara ayrılan kısımda kalırken diğer kabirler Yahudilere ayrılan ve sinagoga çevrilen bölümlerde bırakıldı. Ayrıca Harem-i İbrahim, Ramazan ayında cuma günleri tamamen Müslümanların ibadetine açılması gerekirken; geçen Ramazan bu uygulamanın yerine getirilmediği belirtildi.

FKÖ, UNESCO ve uluslararası toplumu Harem-i İbrahim ile El Halil'deki İslami ve Hristiyan kutsal mekanlarını korumak için acil ve somut önlemler almaya çağırdı.