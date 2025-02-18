Filistin Destekçileri BBC Binasını Kırmızıya Boyadı

Londra'da Filistin destekçileri, BBC'nin Gazze haberlerine tepki göstererek binayı kırmızıya boyadı ve camlarını kırdı.

Yayın Tarihi: 18.02.2025 01:00
Güncelleme Tarihi: 18.02.2025 01:00
Filistin Destekçileri BBC Binasını Kırmızıya Boyadı

Londra'da Filistin Destekçileri BBC'yi Protesto Etti

İngiltere'nin başkenti Londra'da, Filistin destekçisi aktivistler, BBC'nin Gazze'ye yönelik haberlerinde İsrail yanlısı tutum sergilediği gerekçesiyle protesto eylemi gerçekleştirdi. Aktivistler, genel merkez binasını kırmızıya boyayıp camlarını kırdı.

Palestine Action Grubu Eylemde

Protesto eylemi, Palestine Action adlı grubun üyeleri tarafından düzenlendi. Aktivistler, BBC'nin Filistin halkına yönelik haberlerinde İsrail yanlısı bir tutum sergilediğini, ayrıca savaş suçlarını örtbas ettiğini öne sürdü. Portland Place'te bulunan BBC binasının dış cephesine, Filistin'de hayatını kaybedenlerin kanını temsilen kırmızı boya atan aktivistler, binanın camlarını da kırdı.

Grup, yazılı açıklamasında, BBC'nin Gazze'deki olayları olduğundan farklı bir şekilde yansıttığını belirtirken, İsrail'in savaş suçlarını hafifleterek aktardığını ifade etti. Grubun sözcüsü, "BBC'nin yanlı haberleri bir gazetecilik hatası değil, hayatları etkileyen bir mesele. İsrail'in savaş suçlarını aklayan BBC, Gazze'de yaşanan soykırımın suç ortağıdır." dedi.

Bu protesto ile Palestine Action aktivistleri, BBC genel merkezini ikinci kez hedef almış oldu.

Polis Olayı Soruşturuyor

Londra Metropolitan Polisi, olayla ilgili yaptığı açıklamada, dün sabah yerel saatle 02.50'de Portland Place'te BBC binasına yönelik "mala zarar verme" ihbarı aldıklarını bildirdi. Açıklamada, binanın dış cephesine kırmızı boya püskürtüldüğü ve camlarının kırıldığı belirtilerek, olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü ifade edildi. Öte yandan, İngiliz yayın kuruluşu BBC, olaya ilişkin herhangi bir yorumda bulunmadı.

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