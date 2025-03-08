Filistin Destekçileri, Trump'ı İskoçya'daki Golf Sahasında Protesto Etti

Filistin destekçileri, "Palestine Action" adlı grup, ABD Başkanı Donald Trump'ı, İskoçya'daki Turnberry Golf Sahası'nda protesto etti. Protesto sırasında, çim alana "Gazze satılık değil" yazıldı ve sahadaki bazı binalar kırmızıya boyandı.

Protestolarda, Trump'ı hedef alan yazılar duvarlara yazıldı; bu yazılar arasında "Özgür Filistin" ve "Özgür Gazze" ifadeleri yer aldı. Eylemciler, Trump'ın Gazze'ye yönelik politikalarını eleştirirken sosyal medya platformu X'ten de açıklama yapmayı ihmal etmedi.

Açıklamada, "Trump, Gazze'ye kendi mülküymüş gibi davranıyor ancak kendi mülkünün de ulaşılabilir olduğunu bilmeli" ifadeleri kullanıldı. Ayrıca, "ABD yönetimi, İsrail'e silah sağlamaya ve Gazze'de etnik temizlik planları yapmaya devam ettikçe bu duruma kayıtsız kalınmayacaktır. Filistin, Filistinlilere aittir" denildi.

Trump'ın Gazze ile İlgili Planları

Trump, 4 Şubat’ta Beyaz Saray'da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile düzenlediği ortak basın toplantısında, ABD'nin Gazze Şeridi'ni "devralacağını" ve buraya "sahip olacağını" belirtmişti. Gazze'nin artık tamamen bir yıkım alanı olduğunu vurgulayan Trump, oradaki Filistinlilerin başta Mısır ve Ürdün olmak üzere, komşu ülkelerde inşa edilecek yeni yerleşim yerlerine gitmelerinin çok daha iyi olacağını savunmuştu.

Ayrıca, Trump, Gazze'yi "Orta Doğu'nun Rivierası'na" dönüştürmeyi istediğini de ifade etti.