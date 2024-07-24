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Filistin Destekçileri Washington'da Netanyahu'yu Protesto Etti

Washington DC'de Filistin destekçileri, Netanyahu'nun kaldığı otelin çevresinde protesto düzenleyerek Gazze için ateşkes çağrısında bulundular.

Yayın Tarihi: 24.07.2024 18:44
Güncelleme Tarihi: 24.07.2024 18:44
Filistin Destekçileri Washington'da Netanyahu'yu Protesto Etti

Washington'da Netanyahu'ya Yönelik Protestolar

ABD'nin başkenti Washington DC'de, Filistin destekçileri, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun kaldığı otelin çevresinde ve içinde geniş katılımlı protestolar düzenlediler. Protestocular, Watergate Oteli önünde toplanarak, Gazze için acil ateşkes talebinde bulundular.

Gözler Kongre'de

Dün akşam ve gece saatlerinde Netanyahu, çeşitli tepkilere maruz kaldı. Protestocular, Netanyahu ile birlikte ABD Başkanı Joe Biden'ı da eleştirerek, "soykırımcı" şeklinde sloganlar attılar.

Otele Gizlice Girip Protesto Etmeye Çalıştılar

Sosyal medya platformlarında yayımlanan görüntülerde, bazı Filistin destekçisi göstericilerin, otelin içine girerek yangın alarmını devreye soktuğu ve İsrail heyeti tarafından kullanılan masaya böcek döktüğü gözlemlendi. Bu görüntülerde, masanın üzerindeki kum yığınının içinden birçok kurt ve böcek çıkması dikkat çekti.

Güvenlik Önlemleri Artırıldı

Netanyahu'nun bugün Kongre'de yapacağı konuşma öncesinde, çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı. Filistin destekçileri, gün boyunca farklı yerlerde protestolar düzenlemeye devam edecekler.

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