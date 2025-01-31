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Filistin Destekçisi 'Lahey Grubu' Kuruldu

Belize, Bolivya, Kolombiya ve diğer ülkeler, Filistin'e destek için 'Lahey Grubu'nu oluşturdu ve İsrail'e karşı ortak tutum aldı.

Yayın Tarihi: 31.01.2025 21:50
Güncelleme Tarihi: 31.01.2025 21:50
Filistin Destekçisi 'Lahey Grubu' Kuruldu

Filistin Destekçisi 'Lahey Grubu' Kuruldu

Filistin'le dayanışmayı güçlendirmek ve İsrail'e karşı ortak politikalar oluşturmak amacıyla, Belize, Bolivya, Kolombiya, Küba, Honduras, Malezya, Namibya, Senegal ve Güney Afrika gibi ülkelerin bir araya gelerek kurduğu 'Lahey Grubu' faaliyete geçti.

Toplantı ve Ortak Bildiri

Hollanda'nın idari başkenti Lahey'de düzenlenen toplantıda, temsilciler İsrail'in Gazze üzerindeki eylemlerini "soykırım" olarak nitelendiren bir ortak bildiri yayımladı. Ayrıca, Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD) 18 Temmuz 2024'teki danışma görüşü ile Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) 21 Kasım 2024'teki tutuklama emri kararını desteklemeye taahhüt ettiler.

Filistin Büyükelçisi'nden Destek

Toplantıya katılan Filistin'in Lahey Büyükelçisi Ammar Hijazi, grubun kuruluşunu memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti. Lahey Grubu, tüm ülkeleri Filistin halkının kendi kaderini tayin hakkını desteklemeye ve İsrail işgalini sonlandırmaya yönelik adımlar atmaya davet etti.

Askeri Yaptırımlar ve Silah Transferi

Toplantıya katılan Güney Afrika Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakan Yardımcısı Alvin Botes, üye ülkelerin İsrail’e silah ve mühimmat transferinin engellenmesi konusunda anlaştığını duyurdu. Uzlaşıya göre, insani hukuk ihlalleri ve soykırım riski taşıyan durumlarda silah transferi yapılmayacak.

İsrail ile İlişkiler ve Yaptırımlar

Grup, ayrıca İsrail’e askeri yakıt ve silah taşıyan gemilerin kendi karasularında demirlenmesini yasaklama kararı aldığını açıkladı. Bu adım, devletlerin soykırımı önleme yükümlülüğü çerçevesinde değerlendirilmiş ve bazı üye ülkelerin İsrail'e yönelik hali hazırda yaptırımlar uyguladığı aktarılmıştır. Ülkeler, İsrail ile diplomatik ilişkileri kesme, İsrail bağlantılı gemilerin kendi limanlarına yanaşmasını yasaklama ve İsrail'den silah alımını durdurma gibi adımlar atılacağını belirtmiştir.

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