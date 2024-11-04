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Filistin Devlet Başkanı Abbas, Arap Birliği Genel Sekreteri ile Gazze Üzerine Görüşme Gerçekleştirdi

Abbas, Gazze'deki durum ve Filistin meselesi üzerine Arap Birliği ile önemli bir toplantı yaptı.

Yayın Tarihi: 04.11.2024 00:57
Güncelleme Tarihi: 04.11.2024 00:57
Filistin Devlet Başkanı Abbas, Arap Birliği Genel Sekreteri ile Gazze Üzerine Görüşme Gerçekleştirdi

Filistin Devlet Başkanı ve Arap Birliği Genel Sekreteri Görüştü

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt ile bir araya geldi. Bu görüşme, Filistin meselesindeki son gelişmeler ve Gazze'deki ateşkes çabaları üzerineydi.

Mısır'da Yapılan Toplantı

Abbas, 12. Dünya Kent Forumu'na katılmak üzere Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi tarafından Mısır'a davet edildi. Kahire'de gerçekleştirilen bu toplantıda, Ebu Gayt'a, Filistin halkına yönelik tehditler ve Gazze'deki çatışmaların sona erdirilmesi için yürütülen girişimler hakkında detaylı bilgi sundu.

Arap-İslam Zirvesinden Beklentiler

Görüşmede Abbas, 11 Kasım'da Suudi Arabistan'ın Riyad kentinde planlanan olağanüstü Arap-İslam ortak zirvesi hakkında da Ebu Gayt'ı bilgilendirdi. Bu zirvenin, Filistin için yeni fırsatlar sunmasını umuyor.

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