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Filistin Devlet Başkanı Abbas, Gazze'ye Gitme Kararını Açıkladı

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Gazze'ye gitme kararı aldığını ve Türkiye'nin desteklerine teşekkür etti.

Yayın Tarihi: 15.08.2024 16:21
Güncelleme Tarihi: 15.08.2024 16:21
Filistin Devlet Başkanı Abbas, Gazze'ye Gitme Kararını Açıkladı

Filistin Devlet Başkanı Abbas, TBMM'de Önemli Açıklamalarda Bulundu

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nun olağanüstü toplantısında önemli bir duyuruda bulundu. Abbas, önümüzdeki günlerde Gazze Şeridi'ne gitme kararı aldığını ifade etti.

Türkiye'nin Desteği Takdirle Anıldı

Abbas, TBMM'ye hitaben yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye'nin Filistin halkının haklarını savunan duruşunu yüksek sesle takdir ederek, "Gazze'de halkımıza on binlerce ton insani yardım gönderen Türkiye'ye teşekkür ediyorum" dedi.

Direniş Vurgusu ve Karar Açıklaması

Filistin halkının direnişinin süreceğinin altını çizen Abbas, "Dimdik durmaya devam edeceğiz ve topraklarımızdan ayrılmayacağız. Halkımız ne olursa olsun oradaki gaspçıları defedecektir" sözlerini kullandı. Ayrıca, "Önümüzde hiçbir çözüm yolu kalmadı, bu nedenle de ben ve tüm Filistin yönetimi üyeleri Gazze'ye gitme kararı aldık, bunu yaparız" şeklinde ekledi.

Çocukların Hayatı ve Gazze'ye Yolculuk

Filistin lideri, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında hayatını kaybeden binlerce çocuğu hatırlatarak duygu dolu bir ifade ile, "Gazze'ye gideceğim. Bizim hayatımız, Gazze'deki çocukların hayatından daha değerli değil" dedi. Abbas’ın TBMM Genel Kurulundaki konuşması, Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletvekilleri ve davetliler tarafından ayakta alkışlandı.

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