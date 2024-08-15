Filistin Devlet Başkanı Abbas, Gazze'ye Gitme Kararını Açıkladı

Filistin Devlet Başkanı Abbas'dan Gazze Açıklaması

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda yaptığı olağanüstü toplantıda önemli bir açıklama yaptı. Abbas, "Gazze’ye gideceğim. Bizim hayatımız Gazze’deki çocukların hayatından daha değerli değil." diye belirtti.

Filistin Halkının Mücadele Tarihine Değinildi

Abbas, konuşmasında Filistin halkının 1948 ve 1967 yıllarında yaşanan zorunlu göçlerin acılarını dile getirerek, "Nekbe yaşayan Filistin halkının acılarını size ulaştırmaya geldim." ifadelerini kullandı. Kudüs’ün kendileri için bir önem taşıdığını vurgulayan Abbas, "Kudüs kırmızı çizgimizdir, ondan taviz vermeyeceğiz." dedi.

İsrail'in saldırıları ve uluslararası toplumun sessizliği

İsrail’in Gazze, Batı Şeria ve Kudüs’te işlediği katliamları eleştiren Abbas, en son Et-Tabiin Okulu'nda yaşanan olayda en az 100 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti. Uluslararası toplumun bu duruma sessiz kalmasını sorguladı.

Türkiye'nin Destekleri Takdir Edildi

Filistin Devlet Başkanı, Türkiye’nin sağladığı insani yardımlardan dolayı teşekkür etti ve Türkiye'nin Filistin meselesini savunma konusundaki kararlılığını vurguladı. "Kudüs ve Filistin meselesini ana meselesi haline getiren Türkiye'deki kardeşlerimizin desteğine çok güveniyoruz." dedi.

ABD'nin Veto Davranışları Eleştirildi

Abbas, ABD'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Filistin ile ilgili konularda yürüttüğü veto politikalarını eleştirerek, "Filistin halkı hiçbir toprağının işgal edilmesini kabul etmeyecektir." şeklinde konuştu.

Gazze'ye Ziyaret Planları

Abbas, Gazze'ye gerçekleştirecekleri ziyaretin kesin olduğunu belirterek, "Hiçbir çözüm yolu kalmadı, bu nedenle ben ve tüm Filistin yönetimi üyeleri Gazze'ye gitme kararı aldık." ifadelerini kullandı.

Açıklamaları Ayakta Alkışlandı

Abbas'ın 46 dakika süren konuşması, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve milletvekilleri tarafından alkışlandı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ise yaptığı değerlendirmede, Abbas'ın konuşmasının hakikati yansıttığını belirtti.